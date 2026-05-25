◇女子ゴルフ ブリヂストン・レディース最終日（2026年5月24日 千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦C＝パー72）

単独首位で出た入谷響（20＝加賀電子）が4バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算9アンダーで逃げ切り、昨年6月のニチレイ・レディース以来のツアー通算2勝目を挙げた。悪天候で大会が3日間に短縮されたため、賞金加算は規定により75％の1350万円。桑木志帆（23＝大和ハウス工業）がツアー12人目（13回目）のアルバトロスを達成した。

薄氷を踏む思いで2勝目を手にした。入谷は3打リードの17番でティーショットを右に曲げて痛恨のダブルボギーを叩きながら1打差で逃げ切った。「初優勝してから思うような成績を残せなかった。ゴタゴタしたけど何とかまとめることができた」と涙を拭った。

初優勝から2カ月後の昨年8月CATレディース最終日も3打リードで迎えた終盤に崩れた。昨季後半戦の不振の引き金になった大失速が頭をよぎったが「何があっても笑顔でいよう」と覚悟を決め、ミスを引きずらず18番をパーで終えた。

師匠の中嶋常幸からは「年間女王を狙わないと駄目」と厳命されている。「絶対に3勝は挙げたい」と目標を掲げる20歳は「また優勝できて、米ツアーに挑戦してもいいかなと思えてきた」と海外挑戦の意向も示唆した。