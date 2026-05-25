◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）

巨人が阪神に主導権を握れずに力負けし、今季初の同一カード３連敗＆対戦５連敗を喫した。先発のドラフト１位左腕・竹丸和幸（２４）が虎のドラ１・立石にプロ初アーチを許すなど、６回８安打４失点で３敗目。７連勝の後、今季ワーストの４連敗で貯金は２となり、首位の虎とは４・５差と、しっぽが遠のいた。試合後、阿部監督は野手陣とともに緊急ミーティングを開き、２６日から始まる交流戦で、巻き返しを期した。

黄色に染まる歓喜の左翼席を目に焼きつけた。阪神に圧倒された。悔しいが、これが現実だ。阿部監督は完敗を認めた。「力の差を見せつけられた３連戦で。ファンの人に申し訳ない。それだけですね」。今季初の同一カード３連敗。計２７イニング、一度もリードした回がなく惨敗した。

前日２３日に完封負けの打線は丸を今季２度目の１番起用。キャベッジを今季初の３番に入れて４番のダルベックと並べたが機能しなかった。先発・竹丸を援護できず重苦しい展開になった。３点を追う５回の攻撃前にベンチ前で円陣を組み、０―４の６回無死満塁から２番・浦田の犠飛で１得点も両外国人が連続三振。７回に吉川が２ランも、才木に７回途中３失点で巨人戦９連勝を許した。

９勝１０敗の５月は１９試合で５３得点。１試合平均２・８得点と得点力不足に苦しむ。序盤の３回まで無得点が１２試合あり、先制されると１勝１０敗。先制すると８戦全勝と傾向が顕著に出ている。投手陣の踏ん張りもあって６試合連続２点差以内での勝利を含む７連勝はしたが、打線のエンジンのかかりが遅く、主導権を握った展開に持ち込めない。先発投手にとっても、リードがあれば大胆な投球を、と考えることもできるだろうが、援護が少なく、常に重圧と闘う中での投球になってしまっているのが現状だ。

試合後には阿部監督、打撃コーチ、野手陣でミーティングを行った。橋上オフェンスチーフコーチは「交流戦に向けて監督から、もう１回引き締め直して頑張っていこうということを言っていただいた。普段戦わないチームと戦うので、あまり慎重になりすぎてもいけない、ある程度思い切り行くところは行こうという話はしていただいた」と明かした。全員で切り替えた。

相手の１番、ドラ１ルーキー・立石にはこの日のプロ初本塁打を含めて３連戦で計１４打数７安打と打たれた。７連勝後に４連敗となったが、貯金は２残っている。首位・阪神と４・５差のリーグ３位で交流戦に突入する。２６日のソフトバンク戦（東京Ｄ）から３週連続６連戦。心機一転、出直すしかない。（片岡 優帆）