◆米大リーグ カブス―アストロズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・アストロズ戦に先発し、６回で９４球を投げ、３本塁打を浴びるなど、７安打７失点で降板し、５勝目をつかむことはできず、７連敗中のチームを救えなかった。

初回は先頭から２者連続三振を奪うなど、３者凡退の好発進。だが、２回１死でマイヤーズに左翼へソロを浴びて先取点を献上した。カブス打線は２回に３点を奪って逆転。２点のリードをもらったが、３回にも１死からアレンにソロを浴びて１点差に迫られた。

４回は安打を浴びながら無失点で切り抜けたが、１点リードの５回は二塁打と２四死球で１死満塁のピンチを迎えると、マシューズは二飛に打ち取ったが、勝利投手の権利まであと１人となった２死からペーニャに中前へ２点適時打を浴びて逆転され、ウォーカーに３ランを浴び、この回だけで５点を失った。６回は２三振を奪うなど、初回以来の３者凡退で意地を見せた。

チームは７連敗中。自身も１３日（同１４日）の敵地・ブレーブス戦、１８日（同１９日）の本拠地・ブルワーズ戦と２登板連続で敗戦投手となってこの日の試合を迎えた。前回登板では５回途中で９安打８失点。今季ワーストの結果だった。２登板連続の大量失点で２戦１５失点となった。

今季がメジャー３年目。１年目の２４年に１５勝を挙げ、昨季は９勝。今季もこの日が１１試合目の登板で、試合前の時点で４勝４敗、防御率３・３８だったが、防御率は４・０４となった。