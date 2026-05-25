▼4着リアライズルミナス（津村）マジで勝ったと思いました。あまりにペースが遅くて、このままではこの馬の良さを生かせないと思ったので、動いていった。残り200メートルぐらいでこれならと思ったけど、坂を上がって最後は脚色が鈍ってしまった。

▼5着スウィートハピネス（高杉）距離が延びていい内容でした。徐々に馬も良くなっています。ただ、最後は瞬発力勝負になってしまった。もう少し時計がかかれば、差が詰まったかもしれません。

▼6着レイクラシック（ディー）いい感じで運べて、一瞬勝てるかな…と。最後の100メートルで脚色が一緒になってしまったけど、今後の期待が持てる馬です。

▼7着エンネ（坂井）ゲートで後手に回って、理想は勝ち馬のポジションでした。（直線は）外に行っても届かないと思い、内に行きましたが…。今後に期待したいです。

▼8着アランカール（武豊）前半力んでいましたし、直線は瞬発力の差が出たかな…という感じです。

▼9着アンジュドジョワ（岩田望）折り合い重視でいい感じで運べました。正直距離は長かった感じですが、それでもしっかり最後まで頑張ってくれました。

▼10着トリニティ（西村淳）大きな舞台でよく頑張ってくれた。これがいい経験になってくれれば。

▼11着ロングトールサリー（戸崎）スタートが良かったので行っても良かった。ペースが遅かったので…。その中でも直線は反応するところはあった。その点は良かった。

▼13着ソルパッサーレ（浜中）いい経験になったと思う。パワーアップしてくれればいいなと思います。

▼14着アメティスタ（横山武）先生（牧浦師）とも話して、前で運ぼうと…。スムーズに行けました。最後は少し距離が長かったかもしれません。

▼15着スマートプリエール（原）スタンド前発走などもあって、イレ込んでいました。レース前に大きな消耗がありました。ただ、全てうまくいったとしても2400メートルは長かったかもしれません。

▼17着ロンギングセリーヌ（石橋）スタート次第では少し控えた競馬と思っていた。最後は（馬場に）脚を取られたりしましたが、頑張っています。

▼18着スタニングレディ（三浦）最初のコーナーの入りでコントロールが利かなくなり、最後はお釣りがありませんでした。