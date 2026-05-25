◇ナ・リーグ ドジャース―ブルワーズ（2026年5月24日 ミルウォーキー）

ドジャースの山本由伸投手（27）が24日（日本時間25日）のブルワーズ戦に先発登板し、7回まで7安打1失点の好投をみせた。

5回以外は毎回走者を背負いながら、ストライク先行の投球で試合を作っていった。

前回18日のパドレス戦では7回3安打1失点ながら、初回のソロ本塁打に泣いて4敗目。この試合まで9試合で4度初回に失点しており、今季のイニング別の成績は初回が最多7失点と課題としていた。その初回をわずか9球で無失点で切り抜けた。先頭のチョウリオには打ち取った当たりが三塁前のボテボテのゴロとなり内野安打となったが、続くチュラングをスプリットで遊ゴロ併殺に仕留めるなど、打者3人で乗り切った。

2回1死一、三塁から、ミッチェルの二ゴロで三塁走者の生還を許したが、その後は粘った。3回、4回も安打を打たれながらも、無失点に抑えて打線の援護を待つと、1―1で迎えた5回、タッカーの右翼線適時三塁打、パヘスの左越え11号2ランで4点を勝ち越した。

6回1死一、二塁ではボーンを低めのスプリットの遊ゴロ併殺に仕留めるなど、アウトを重ねた。決め球が決まらず三振こそ少なかったが、内野ゴロアウトは13個にのぼった。

ブルワーズ戦は昨年10月14日（日本時間15日）に行われたリーグ優勝決定シリーズ第2戦で登板し、9回3安打1失点の完投勝利を挙げている。