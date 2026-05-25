「ソフトバンク７−６日本ハム」（２４日、みずほペイペイドーム）

まさかの逆転負け。日本ハムはこの３試合すべて大量失点を喫して３連敗。今季のソフトバンク戦は８戦全敗となった。監督通算３００勝を目前に３試合足踏みとなった新庄監督は「（３連戦で合計）２８点も取られたら勝てん。２９点取らないと」と嘆き節だった。

初回、幸先よく野村の７号満塁本塁打が飛び出したが、４点のリードも一瞬だった。北山が二回２死から３連打後に押し出し四球。さらに周東に走者一掃の三塁打を浴びて、同点とされた。三回には柳田に一時は勝ち越しとなる２ランを被弾。４回で降板した。

「まさかすぐに返されると思ってなかったんで、あそこで１点でも２点でも最小失点で粘ってたら、今日試合勝ててたかもしれない」。連敗ストップを託されていた右腕は責任を口にした。

交流戦前の戦いを終えて借金３。ソフトバンク戦だけで８つの借金を抱える現状。相手と比較して「こんな球際の弱いプレーをしていたら…」。それでも「２年前から（日本ハムが）強くなって、カモにされてるチームなかったから。今年が初めてなんで。まあ、そういう年もあるでしょう」と話した。

今季ここまでの戦いを「最低でしょ。それは最低でしょ。高い目標持ってるんで」と総括。優勝、日本一という高い目標へ、「まだ１００試合近くあるんやから、ここでへこたれてても仕方ないんで」と前を向いた。