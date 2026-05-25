◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日 両国国技館）

小結・若隆景が12勝3敗で並んだ大関・霧島との優勝決定戦を制し、22年春場所以来2度目の優勝を果たした。25場所ぶりの制覇は史上3番目の長期ブランク。2横綱2大関が休場する混戦の中で右肘の痛みを抱えながらも気迫と集中力で15日間を戦い抜き、大関昇進への扉を再びこじ開けた。看板力士として孤軍奮闘した霧島は2場所連続制覇を逃したが、来場所へ綱獲りの道をつなげた。

コロナ下だった4年前はささやかだった歓声、拍手が何倍にも増幅され若隆景を包み込んだ。表彰式。満員の観衆に祝福され2度目の賜杯を手にした31歳は「ケガをする前よりも強くなる気持ちでやってきた。諦めずにやってきて良かった」と感慨に浸った。

3敗で霧島と並んで迎えた千秋楽。ともに4敗力士を退け、決定戦で対峙（たいじ）した。本割では11日目に対戦して敗れるなど直接対戦で5連敗を喫した相手だがここ一番で抜群の集中力を発揮。出足、角度文句なしの立ち合いから一気に勝負を決めた。「一番自分らしい相撲を取ろうと思って上がりました。それが良かった」

初優勝は22年春。脂の乗り切った27歳の夢は広がるはずだったが、そこからの4年間はいばらの道のりだった。23年春場所13日目の琴ノ若（現大関・琴桜）戦で右膝の前十字じん帯を損傷。「倒れた時に膝から音がした。立った時に膝を回したら、ぐらぐらした感覚だった」。じん帯再建手術を受け、3場所全休で幕下にまで転落した。ほぼ無給となり「生活が懸かっているから。つらかった」。1年かけて再入幕。再びはい上がり大関獲りだった昨年秋場所も首痛で6勝に終わった。度重なるケガに泣かされ何度も試練を味わう中でも心が折れることはなかった。

支えとなったのは「家族の存在が一番」という。夫人と4人の子供を支える一家の大黒柱。沙菜夫人には1回の食事で肉や野菜など10品を用意されるなどサポートを受け、休場中には子供から「パパ、最近テレビ出てないね」と言われ、リハビリに熱が入った。この日朝には子供たちに「優勝してね」と言われ「任せろ」と胸を張って出陣。約束を守り「優勝した姿を見せられて良かったと思います」と感無量の様子だ。

角界屈指の技巧派復活をアピールし、大関獲りが再スタートする。「自分の相撲、下からの相撲を磨いていきたい」。波乱の嵐が吹き荒れた場所で31歳、遅咲きの挑戦が始まった。

《父・大波政志さん「感動しました」》若隆景の父で元幕下・若信夫の大波政志さんは前夜、息子からの要請に応え、福島市から車で駆け付けた。元々、予感はあったそうで、経営するちゃんこ店「若葉山」は臨時休業にしていた。優勝決定の瞬間に立ち会うのは初めてで「相撲内容も素晴らしく、感動しました。ケガしたり、大関獲りに失敗したが強い気持ちで頑張っていた」と誇らしげに語った。

▼八角理事長（元横綱・北勝海） 優勝決定戦の若隆景はいい攻めをした。幕下まで下がって、先場所は肘をケガした。初優勝とは違ってうれしいだろう。霧島は立ち合いで失敗した。最後はこの2人が残り、番付の価値を保ってくれた。

▼浅香山審判部長（元大関・魁皇） 今場所の若隆景は力が戻ってきたような相撲だった。（大関昇進へ）起点になった。こういう相撲を続けていけば見えてくる。霧島は（綱獲りに向け）レベルの高い優勝が求められる。

【優勝アラカルト】

☆ブランク 22年春場所以来25場所ぶり。史上3番目に長いブランク記録。1位は琴錦の43場所。

☆復活 幕下以下に落ちてから復帰しての優勝は照ノ富士以来2人目。

☆福島県 4度目。時津山、栃東（先代）、若隆景（2回）

☆小結 24年夏場所の大の里以来11度目。

☆12勝での優勝 1場所15日制が定着した1949年夏場所以降、12勝以下の優勝が4場所続いたのは初めて。

◇若隆景 渥（わかたかかげ・あつし）本名大波渥。1994年（平6）12月6日生まれ、福島市出身の31歳。東洋大から荒汐部屋に入門し、17年春場所に三段目100枚目格付け出しで初土俵。18年夏場所新十両。19年九州場所新入幕。21年名古屋場所新小結。新関脇の22年春場所で初優勝。23年春場所の右膝負傷で4場所連続休場。幕下転落から再起し、24年名古屋場所再入幕。祖父は元小結・若葉山、幕下・若隆元と幕内・若元春は兄。優勝2回。殊勲賞1回、技能賞7回。得意は右四つ、寄り。1メートル83、138キロ。