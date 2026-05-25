◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日 両国国技館）

優勝決定戦後、霧島は花道を下がってモニターに見入った。悔しそうな表情を浮かべ、何度も首をかしげる。12場所ぶりの大関復帰で2場所連続4度目の賜杯にあと一歩届かず、「負けて悔しい」と率直な思いを口にした。

出はなをくじかれた。「自分の相撲が取れなかった。今場所で一番良くない立ち合いだった」と踏み込めず。土俵際で若隆景に上体を起こされ、押し出された。11日目には白星を挙げていた相手だったが、「最後の相撲を勝って締めないといけなかった」と肩を落とした。

場所前には腰や右耳などを痛めるアクシデントもあった。「稽古は100％ではないけど、できる限りやっていた」。稽古量を抑えて基礎運動や休養に徹するなど状況を見ながら調整。千秋楽の朝も四股、てっぽうなどでたっぷりと汗を流し、12勝3敗で完走。2横綱2大関が不在の中、「15日間ケガなく終われたことが大きい」と手応えを示した。

来場所では綱獲りに挑む。日本相撲協会で番付編成を担う審判部の浅香山部長（元大関・魁皇）は「来場所はレベルの高い優勝を問われる。頑張ってほしい」と期待。30歳の大関は「もっと稽古に精進していくしかない」と力を込めた。