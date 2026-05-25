原英莉花に起こった“パー3での珍事”とは？様子がおかしいワケとは？



今年のLPGA（米女子ツアー）はコースセッティングの難易度を上げている。具体的に言うとグリーンスピードが昨年よりも速めに設定されているのだ。具体的な数値目標というわけではないが、地面の乾いた西海岸のコースでの試合ではスティンプメーターで12フィートに近い設定となっており、ルール委員も「速めの設定を目指している」と認めている。

パー3でコールアップ？の珍事

5月、ニュージャージー州で開かれた「ミズホアメリカオープン」では、ポテトチップスのようにうねったグリーン面の影響もあり、選手はパッティングに四苦八苦。ファーストパットがグリーンからこぼれ落ちたり、４パットしたりする選手が続出した。しかも、同大会はジュニアゴルファーがプロに混じって本戦をプレーする形式を取っており、全体的にプレーペースが遅い大会となった。

雨まじりの天候となった大会３日目。4番ホールで珍現象が起こった。

10番からスタートした原英莉花は、順調にハーフターンして3番ホールまでやって来た。すぐ隣に4番（パー３）が見えるが、どこか様子がおかしい。グリーン上でプレーしている組が見え、ティーイングエリアにも１組が待っているのだが、グリーンの手前の花道にもう１組いるのだ。パー３のティーイングエリアに２組が待っている状態はたまに見かけるが、まるでパー４のように、ティーイングエリア、フェアウェイ、グリーンと３組のいる“渋滞状態”がパー３で起こっているのは見たことがない。

パー４のホールで全長が300ヤード前後に設定されている場合、プレーの進行をスムーズにさせるために「コールアップ」という方法を使うことがある。前の組の選手がグリーンに上がったらボールをマークし、一旦グリーンから離れ、ティーイングエリアにいる後続組にティーショットを打たせる。こうすることで待ち時間が短縮できるのだ。ただし、コールアップをするのはパー４でしか見たことがない。

この大会の4番ホールは197ヤードに設定されていたが、３日目はティーイングエリアが約40ヤード前方に移動していて、全長は150ヤードほど。パー３としては決して長いわけではない。4番ホールは初日から渋滞スポットではあったが、コールアップする場面は見られなかった。原因は掴めなかったが、２組前の組でルール委員を呼ぶトラブルが発生していたか、機転を効かせた前の組が後続組を打たせるように促したか、そんなことが考えられる。選手もプレーペースを早めるために知恵を働かせている。

いずれにせよ、この大会は全体的にプレーペースが遅く、１ラウンド5時間半ほどかかるのが常態化していたが、グリーンの難易度が高いことがある程度影響していたことは否めない。ゴルフでは「コースが選手を育てる」という言葉を聞くが、いま、LPGAはまさにコースによって選手を育てようとしているのかもしれない。

フォトグラファー 田辺安啓 （通称JJ）

●たなべ・やすひろ／1972年生まれ、福井県出身。ニューヨーク在住。ウェストバージニア大学卒業後、ゴルフコース、テレビ局勤務を経験し、ゴルフを専門とするフォトグラファーに転身。ツアーのみならず、コースやゴルフ業界全般に関わる取材も行なっている。