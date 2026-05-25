「春季高校近畿大会、報徳学園３−１龍谷大平」（２４日、わかさスタジアム京都）

報徳学園（兵庫１位）が龍谷大平安（京都１位）に３−１で勝利し、準決勝進出を決めた。先発の沢田悠佑投手（３年）は１失点完投。今大会、背番号１をつけるサイドスロー左腕が役割を果たした。

伝統校同士の対決を制した。試合を作ったのが報徳の先発・沢田だ。「先発を任されて緊張はあった」というが、初回、二回は三者凡退の立ち上がり。五回は四球からピンチとなり同点に追いつかれたが、以降は引きずらず６安打１失点完投。「テンポ良くアウトを重ねていって野手にいい流れを作れた」と納得顔を浮かべた。

サイドスローが特徴的な左腕。元々はオーバースローだったが、昨年秋の大会後に、コーチの助言もあり転向した。「一番合っている投げ方だった」とこの決断が奏功。最速は２〜３キロアップの１３９キロになった。

春季兵庫県大会では背番号１８をつけ、２完投。今大会は背番号１をつけて完投してみせた。大角健二監督（４５）も「いつもどこかで崩れることがあるので。こんなロングイニングを投げても落ち着いて見られました」と称賛した。

チームには背番号１０の江藤達成投手（３年）、背番号１１の谷口哲聖投手（２年）と他にも好投手がいるが、「この背番号１は絶対譲りたくない」と沢田。成長を証明し、エースナンバーを自分のものにする。