「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・最終日」（２４日、蒲生ＧＣ＝パー７２）

今季メジャー初戦で、ツアー参戦５年目の細野勇策（２３）＝三共グループ＝が１イーグル、３バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１５アンダーでツアー初勝利を飾り、５年シードを手にした。レフティー（左打ち）の日本選手のツアー優勝は、１９９１年の羽川豊以来３５年ぶり。左打ちのメジャーＶは８１年日本シリーズの羽川以来４５年ぶり。２打差の２位に地区予選を経て出場した田中裕基、石坂友宏、木下稜介、宋永漢（韓国）が続いた。

以下、細野勇策との一問一答。

◇ ◇

−最終日首位スタートは過去４度。いずれも跳ね返された。

「それを嫌と思ったことは一度もなくて。何回失敗しても勝てばこうして『おめでとう』と言ってもらえるので」

−ショットが悪い中での優勝。

「万全じゃなくても勝てたことは自信になる。完璧じゃないと嫌、というところは今日でなくなるかな」

−左での苦労は。

「試合中の練習場も先輩が多いし、隅っこになるので、町中の練習場に行く。そこでも隅っこだが」

−スイングは（米男子の）ＰＧＡのレフティーで覚えたのか。

「左の選手を参考にしたことはない。映像も、（頭の中で）反転して見られるようになっている」

−メジャー覇者となった。

「どの試合も本気だが、初優勝がたまたまメジャーとなったのはすごくうれしい。一生、名前が残るから」

−羽川以来と言われ続けた。

「嫌じゃなかったけど、３５年で止められてよかった。どこかで羽川さんに報告できたらいい」