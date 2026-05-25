◇インターリーグ カブス ― アストロズ（2026年5月24日 シカゴ）

カブスの今永昇太投手（32）が24日（日本時間25日）、本拠でのアストロズ戦で先発マウンドに上がり、6回までに3本塁打を含む7安打を浴びて7点を失い降板した。

初回は1番・マシューズ、2番・ペーニャから連続空振り三振を奪うなど3者凡退。2回、1死から5番・マイヤーズに高め92.6マイル（約149キロ）のフォーシームを左翼席に運ばれる先制ソロを打たれた。カブスはその裏に3点を挙げて逆転。「9番・二塁」でメジャー初先発したラミレスの初安打初打点となる適時二塁打で追いつき、さらにクローアームストロングの犠飛、ホーナーの適時打とたたみ掛けた。

しかし、今永は3回にも1死から9番・アレンに高め93マイル（約149.7キロ）のフォーシームを左翼席に運ばれて2点目を失った。4回は2死から一塁走者をけん制で刺したものの、5回には二塁打と四死球で2死満塁のピンチ。ペーニャの中前2点適時打で3―4と逆転されると、3番・ウォーカーには真ん中へ入ったスプリットを叩かれ中堅左へ3ランを放り込まれた。

さらに2死一塁からマイヤーズの右翼線に落ちそうな打球は、右翼手の鈴木誠也（31）が滑り込みながらキャッチして今永を救った。今永は6回も続投し、3者凡退に抑える意地を見せた。

今永は前回登板となった18日（同19日）のブルワーズ戦で今季ワーストの8失点。同最短の4回1/3で降板して4敗目を喫しており、2試合続けての大量失点となった。