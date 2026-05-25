◇レスリング 明治杯全日本選抜選手権最終日（2026年5月24日 東京・駒沢体育館）

女子57キロ級決勝で24年パリ五輪53キロ級王者の藤波朱理（22＝レスター）が優勝し、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月開幕の世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得した。3週間前に左膝側副じん帯を損傷する大ケガを負いながら、不屈の魂で勝ち抜き、17年9月から続く公式戦連勝も153に伸ばした。

満身創痍（そうい）でもいばらの道を選び、乗り越えた。左膝にサポーターを巻いた藤波が、初対戦の永本聖奈（アイシン）に8―0で完勝。第一声にも「大会前にいろいろあり、しっかり勝ちきることが目標だった。ホッとしている」と実感が帯びる。「（膝を）絶対に触らせてはいけない、曲げきると凄く痛みがある」と制約がある中でも、賢くポイントを重ね、26年最大の目標であるアジア大会出場権を獲得した。

本格的な練習再開は1週間前。大事を取って欠場、あるいはプレーオフのみに出場する選択肢もあったが、自らに高いハードルを課した。「挑戦すると決めて優勝できた。凄く大きな自信になった」と、また一回り成長した様子だった。