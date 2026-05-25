「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・最終日」（２４日、蒲生ＧＣ＝パー７２）

今季メジャー初戦で、ツアー参戦５年目の細野勇策（２３）＝三共グループ＝が１イーグル、３バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１５アンダーでツアー初勝利を飾り、５年シードを手にした。レフティー（左打ち）の日本選手のツアー優勝は、１９９１年の羽川豊以来３５年ぶり。左打ちのメジャーＶは８１年日本シリーズの羽川以来４５年ぶり。２打差の２位に地区予選を経て出場した田中裕基、石坂友宏、木下稜介、宋永漢（韓国）が続いた。

分厚い壁を突き破った。９度目の最終日最終組、５度目の最終日首位スタート。いずれも跳ね返されてきた細野が、ついに初優勝を手にした。日本タイトルでの初優勝は、昨年大会の清水大成以来３１人目。３５年ぶりのレフティー優勝で、国内ツアーで頂点に立つのは４人目。日本タイトルに限れば１９８１年の日本シリーズでの羽川以来４５年ぶりの快挙だった。

波乱みで始まった。１番パー５は、グリーン手前のファーストカットから１２ヤードを放り込んでイーグル発進。２、３番でボギーをたたき、アドバンテージを吐き出したが、４〜６番まで連続バーディーなど、前半で２打、スコアを伸ばしてハーフターンした。

後半は１５番パー４でティーショットを左の林のさらに左へ。「またか」と過去の苦い記憶が頭をよぎった。昨年のロピアフジサンケイ・クラシックでは優勝争いの終盤に池に４発。今季も中日クラウンズで堀川に優勝をさらわれた。

しかし、落ち着いていた。これをフェアウエーに戻し、アプローチを１メートルにつけるナイスパーセーブ。２打リードで迎えた１８番パー５は２打目をフェアウエーに刻んで３オンさせ、５メートルを２パット。その瞬間「もう少し感情が動くと思ったんですが。そこまで必死で。（１８ホール中）１６ホールくらい苦しかった」と歓喜よりも安堵（あんど）が勝った。

道具や練習場など不便を強いられるレフティー。１９１人いる今季のツアーメンバーでは２人だけだ。「毎日、レフティーの方から声をかけられて頑張れた。左（打ち）を背負って、僕が頑張れば練習場の左打席も増えるかな」。使命感を持って、細野が勝利を重ねていく。

◇細野勇策（ほその・ゆうさく）２００３年１月９日、山口県山陽小野田市出身。ゴルフを始めた幼少期から左打ちで、小学６年のときに全国小学生大会優勝。ルネサンス大阪高卒業後、プロに転向した。２１年にプロテスト合格。翌年からツアーに本格参戦した。１７７センチ、７４キロ。