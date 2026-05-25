「今日好き」大西陽羽、美ヒップ大胆披露 「週プレ」登場
【モデルプレス＝2026/05/25】「ミスマガジン2024」審査員特別賞を受賞した大西陽羽が、25日発売の「週刊プレイボーイ」22号（集英社）に登場。美しいヒップを披露している。
【写真】「今日好き」美女、美谷間くっきりショット
ABEMA『今日、好きになりました。皐月編』（2022年）への出演で脚光を浴び、2024年には「ミスマガジン2024」で審査員特別賞を受賞。そのほかにもバラエティ、ラジオ、広告出演など、活動の幅を着実に広げている大西が登場。美しいヒップが際立つグレーの水着姿を披露している。
そのほか今号には、七瀬なな、山本杏、松田実桜、アン・シネ、伊織芽衣、香野子らが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女、美谷間くっきりショット
◆大西陽羽、美ヒップ披露
ABEMA『今日、好きになりました。皐月編』（2022年）への出演で脚光を浴び、2024年には「ミスマガジン2024」で審査員特別賞を受賞。そのほかにもバラエティ、ラジオ、広告出演など、活動の幅を着実に広げている大西が登場。美しいヒップが際立つグレーの水着姿を披露している。
◆七瀬なな・山本杏らも登場
そのほか今号には、七瀬なな、山本杏、松田実桜、アン・シネ、伊織芽衣、香野子らが登場する。（modelpress編集部）
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