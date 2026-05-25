巨人の育成選手フリアン・ティマ外野手（２１）が支配下登録されることが２４日、分かった。外国人も育成するとの球団方針の下、じっくり育てられ、ドミニカ共和国から来日６年目で悲願の昇格となる。身長１９４センチ、体重１０６キロの右の長距離砲。２軍で好調を維持していて、早期１軍昇格の可能性もある。課題の得点力アップ、２６日から始まる交流戦で打線の起爆剤として大きな期待がかかる。

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ティマは今季２軍では主に一塁を守っている。３軍も含めれば三塁と左翼でも出場。１軍昇格して出場する場合は最も経験の多い一塁を中心に、チームの布陣には複数の選択肢がある。

現状、一塁は主にダルベックと増田陸がいるが、一塁・ティマ、三塁・ダルベックは候補の一つ。増田陸は二塁を守れて、三塁は坂本、門脇、浦田、吉川らも守れるため、状況次第ではティマの左翼起用もゼロではない。

投手で１軍登録されているのはマルティネスとウィットリー。マタ、ルシアーノ、バルドナードは２軍調整中で、ハワードは故障からの復帰に時間がかかっている。１軍の外国人枠は「５」で１枠空いている。

外野のキャベッジも含めてダルベック、ティマとパワフルな外国人選手３人が打線に名を連ねれば厚みが増す。交流戦ではパ・リーグ本拠地でＤＨもあるため豪快な打撃をアピールするチャンスはありそうだ。