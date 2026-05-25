「ファーム・西地区、阪神７−４オリックス」（２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

試合後の阪神・平田２軍監督はご満悦だった。三回２死一塁で迎えた１番・百崎から怒濤（どとう）の５連打で一挙４得点。打線のお目覚めに、指揮官は「もう久しぶりだよ」と喜んだ。

なかでも「やっと“らしく”なってきた」と褒めたたえたのが小野寺だ。三回の５連打を締めくくる左前適時打を含め、３安打の固め打ち。中堅守備では五回にダイビングキャッチを決めた。小野寺自身も「ああいうプレーが自分の持ち味でもある」と胸を張った。

終わってみれば、７得点の快勝。平田２軍監督は「春先以来かな」と話したが、その言葉通りファーム公式戦での７得点以上は、ドラフト１位・立石（創価大）が満塁弾を放つなど１３得点を挙げた３月１９日・オリックス戦（ＳＧＬ）以来、約２カ月ぶりだった。

得点力不足に悩まされた期間も、指揮官は「バッテリーにとっては良い勉強になってんだよ」と、ロースコアの展開から得られる収穫もあると力説。ただ「今日は珍しく打線がつながったよね」と、頰が緩むのもまた事実。気温の上昇とともに、若虎打線も上昇曲線を描く。