阪神・藤川監督 梅野「自分に磨きをかけてやってくれている」布陣「順序よくと言いますかね。描いて、描き過ぎず」【一問一答】
「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）
阪神が今季最長の５連勝で貯金を最多１１して首位に再浮上した。五回に梅野が自身３年ぶりの先制１号ソロを放つと、さらにドラフト１位・立石が右中間へプロ１号２ラン。４−１の七回には佐藤輝、大山の連続適時打で試合を決めた。先発の才木は６回１／３を３失点でプロ通算５０勝となる５勝目。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。
◇ ◇
−先発の才木は。
「立ち上がりから隙を見せず、いいゲーム展開をつくってくれました。強さを見せてくれたんじゃないですかね」
−梅野はリードで投手のリズムを引き出した。
「もちろん、そうだと思います。打撃の方も状態がいいですし、自分に磨きをかけてやってくれていますね」
−立石が本塁打。竹丸にも嫌な印象を与えた。
「１年は長いですから。投手もタフになってくるだろうしね。勝ち負けは別にして、同期のドラフト１位の対決を見ることができた。これからプロ野球界を盛り上げてほしいなと思います」
−今日の布陣はオプションの一つになり得るか。
「順序よくと言いますかね。描いて、描き過ぎず。でも、応えてくれる選手たちがよくやってくれたと思いますね」