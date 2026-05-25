「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）

阪神が今季最長の５連勝で貯金を最多１１して首位に再浮上した。五回に梅野が自身３年ぶりの先制１号ソロを放つと、さらにドラフト１位・立石が右中間へプロ１号２ラン。４−１の七回には佐藤輝、大山の連続適時打で試合を決めた。先発の才木は６回１／３を３失点でプロ通算５０勝となる５勝目。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発の才木は。

「立ち上がりから隙を見せず、いいゲーム展開をつくってくれました。強さを見せてくれたんじゃないですかね」

−梅野はリードで投手のリズムを引き出した。

「もちろん、そうだと思います。打撃の方も状態がいいですし、自分に磨きをかけてやってくれていますね」

−立石が本塁打。竹丸にも嫌な印象を与えた。

「１年は長いですから。投手もタフになってくるだろうしね。勝ち負けは別にして、同期のドラフト１位の対決を見ることができた。これからプロ野球界を盛り上げてほしいなと思います」

−今日の布陣はオプションの一つになり得るか。

「順序よくと言いますかね。描いて、描き過ぎず。でも、応えてくれる選手たちがよくやってくれたと思いますね」