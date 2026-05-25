「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）

攻めに攻めた宿敵との３連戦を終え、阪神・藤川監督は躍動したナインをたたえた。同一カード３連戦３連勝とし、チームは５連勝で交流戦に突入。超積極タクトで再び首位に立ち「よくやってくれましたね、選手たちが。いい戦いができていた。素晴らしかった」とうなずいた。また、動いた。

立石を本職の三塁に置き、右翼に佐藤輝、左翼には森下を起用。「適性ですね」と一端を明かした配置がハマった。二回、先頭・ダルベックの打球が三塁線を抜ける。果敢に二塁を狙った助っ人に対し、森下がダイレクト返球でタッチアウト。ピンチを未然に防いだ。

「適性ポジションにハマっていけるか、形にしていく。これから交流戦でＤＨもあります。動かなければ何も動きませんから」。五回には佐藤輝が、浅野の右翼後方への飛球をフェンスにぶつかりながら好捕。昨季は７連敗を喫するなど８勝１０敗と負け越した交流戦を前に、チームとして新たな可能性を示した一戦にもなった。

「燃えている」とライバル心をむき出しにした３連戦ではローテを再編し、高橋、村上、才木の３本柱を投入。ドラフト１位の立石を「１番」に据え、２３日の第２戦では初回から前進守備を敷いた。貯金は今季最多１１。「こういかなければなというところには、選手たちの頑張りでいけている。また一日。まずは一回、帰りましょう」と指揮官。本拠地からの再スタート。最高のムードで鬼門突破に向かう。