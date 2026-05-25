「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）

白球が着弾した左翼席は、歓喜に揺れていた。遠ざかっていた感触をかみしめるように、阪神・梅野がゆっくりとダイヤモンドを一周する。会心の一撃に「久しぶりの当たりだったので、本当に気持ち良かった」と余韻に浸った。待望の今季１号は自身３年ぶりの一発。健在ぶりを示すと同時に、チームを同一カード３連勝へと導いた。

投手戦の様相が漂い始めた展開に、豪快に穴を開けた。両軍無得点の五回１死で、竹丸のカットボールを強振。スタンド中段まで運んだ。先制ソロは自身のヒッティングマーチの歌詞通り、まさに“どでかいアーチ”。「いい対応ができた。１軍でこういうふうに（本塁打が）一本出たのは良かった」。１軍では２０２３年６月４日・ロッテ戦（甲子園）以来、１０８５日ぶりのホームランになった。

その試合も先発は才木で、右腕の完封勝利に貢献していた。この日も才木とのコンビ。六回は１死一、三塁でキャベッジに対し、フォークを３球続けて空振り三振を奪った。「いい追い込み方をして、相手もバッティングを変えてこなかった感じはあった。とにかくいい球を投げていこうかなと思って選択したのが、最高の結果になった」と納得顔で振り返った。

開幕を２軍で迎え、４月２５日に初昇格を果たした。１軍で戦いながらも、ファームで支えくれた首脳陣やスタッフのサポートは忘れない。

「平田２軍監督をはじめ、コーチ陣が有意義な時間をつくってくださって今がある。いろんなことに取り組みながら、こうやって結果を出してチームが勝てた。本当にそうやって恩を返していくしかない。そうできたことが自分の中ではうれしかった」。尽きることのない周囲への感謝がある。それが戦う原動力に形を変えている。

２６日から交流戦が開幕する。「目の前の試合を大事に戦いながら、勝ちを目指してやっていくだけ」と一戦必勝の姿勢を貫く。経験豊富な３４歳には、まだまだ大きな仕事が待っている。