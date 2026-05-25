◇セ・リーグ 広島5―3中日（2026年5月24日 バンテリンドーム）

広島・持丸泰輝捕手（24）が24日の中日戦（バンテリンドーム）で自身初の決勝打を放った。2―3の6回2死満塁で一塁線を破る逆転の3点二塁打。難敵・高橋宏の攻略に成功した。若ゴイの奮闘で、チームは2連勝。24年6月以来、2年ぶりの3カード連続勝ち越しを決めた。

持丸は、ひと振りで試合をひっくり返し、うれしそうに拳を突き上げた。

「得点圏でなかなか打てていなかったですし、“絶対打ってやろう”という気持ちで、より集中して入ることができたので、良かった」

6回に菊池の2ランで1点差に迫り、なおも2死満塁。ここまで得点圏打率・154と、好機で仕事ができていなかっただけに、より集中力を研ぎ澄ましていた。「真っすぐに絞っていた」とカウント1―1から高橋宏の155キロを捉えると、打球は一塁線を破って右翼フェンスまで到達。走者一掃の3点二塁打で逆転に成功した。

「今までは守備（第一）でという考えだったので、あまり意識はなかったが、打って勝ちにつながったっていうのはまた違った喜びがあった。素直にうれしい」

自身初の決勝打とともに、同最多1試合3打点をマークし、充実感を漂わせた。育成出身の若ゴイが新たな風を吹かせている。21日には名原が支配下登録され、現在、育成出身の野手が1軍に7人登録されている。持丸もはい上がってきた一人として、強い思いを持ってグラウンドに立っている。

「今、2軍でやっている選手も、常に“1軍に上がってやる”と思ってやっていると思う。自分もそこの気持ちを忘れずにやってきたからこそ、ここまで上がってきて、試合に出られている。引き続き、泥くさく、やるべきことをやりたい」

昨季は、2軍の遠征メンバーからも外れるなど、崖っぷちの状況だった。それでも諦めることなく、努力を続けたことが、今の活躍につながっている。

相手先発・高橋宏は、試合前まで、バンテリンドームでの広島戦は通算5勝1敗で、23年8月12日から5連勝中だった。チーム全体で苦手にしていたが、若ゴイが難敵を打ち砕き、勝利に導いた。

チームは24年6月4日〜14日（4カード連続勝ち越し）以来、2年ぶりに3カード連続の勝ち越しを決めた。「いい試合ができつつあるので、明日（25日）しっかり休んで、交流戦に臨んでいきたい」と新井監督。反攻の態勢は整った。 （長谷川 凡記）