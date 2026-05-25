「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が待望のプロ初本塁打を放った。五回２死一塁で右翼席へ１号２ラン。巨人・竹丸との「ドラ１対決」を制し、宿敵相手の同一カード３連勝に導いた。チームは立石のデビューから５連勝で貯金を最多１１とし、首位に再浮上した。２６日からは交流戦に突入。新庄監督率いる日本ハムにも黄金ルーキーの輝きを見せつける。

白球がフェンスを越えたのを確認すると、立石は少し跳びはね、表情を緩めた。ついに出た、うれしいプロ初本塁打。大歓声をかみしめながら、ダイヤモンドを一周した。

「しっかり（バットに）かんだ打球がいった。大学までのステージとは、また違ったいい瞬間でした」

記念すべき一打が出たのは五回だった。１点を先制し、なおも２死一塁の場面。竹丸の高めに浮いた直球を仕留めた。打球は右翼席に飛び込むプロ１号２ラン。ベンチでは先輩たちから手荒い祝福を受けた。記念のボールも手元に戻り「両親に会った時に渡したい」と語った。

デビューから５試合目の一発は、ドラフト１位では大山に並び球団３位タイのスピード。巨人戦でプロ初本塁打を放ったのは１９８０年の岡田彰布、９７年の今岡誠以来３人目だった。

山口県出身の立石にとって「伝統の一戦」はテレビの向こうの世界。当時は巨人で活躍した長野久義に憧れた。プロ野球選手になるため努力を積み重ね、たどりついた舞台。子どもの頃にヒーローたちが浴びていた大歓声が、今は自分に降り注いでいる。「まだ慣れないですけど、うれしいです」と白い歯を見せた。

スラッガー伝説の始まりは小学生の時だった。初めて打ったのはランニングホームラン。「打ったら楽しいんですよね。ホームランでしか味わえないうれしさがあります」。中学３年で初めての柵越えを経験。立石少年はホームランのとりこになっていった。

高川学園２年時に新型コロナウイルスが流行。対外試合の数が圧倒的に少なく、高校通算は１０本塁打ほど。目立った数字を残したわけではないが、高校のグラウンドでは中堅１１５メートルの奥にそびえ立つバックスクリーンを越える打球を放つなど、才能は確かだった。

「数も増えていって、大学の頃からはそういう（打ちたい）感情は増していった」。創価大に進学後も進化は止まらない。技術、体力ともにレベルアップを続け、誰もが認めるホームランバッターに成長を遂げた。

七回には３試合連続複数安打となる中前打で出塁した。佐藤輝の右前打で二塁から果敢に本塁へ突入。気迫のヘッドスライディングで生還し、５点目をもたらした。巨人３連戦で７安打１本塁打５打点と大暴れ。チームを今季最長の５連勝、首位浮上に導いた。「プロ野球選手になって初めてのホームランなので、これからも忘れないと思いますし、この一本で終わらず、どんどん増えていったらいいなと思います」。言葉通り、プロのキャリアはまだ始まったばかり。黄金ルーキー立石の未来は希望に満ちあふれている。

◆阪神がセ・リーグ首位で交流戦を迎えるのは６度目。０８、２１年のほか、２３年から４年連続だ。２３、２５年はそのままセ・リーグ優勝を果たし、他の４シーズンも２位

に入っている。