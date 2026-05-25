「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）

降板時に降り注がれる拍手とは対照的に、阪神・才木は悔しそうにベンチへ座った。６回１／３を６安打３失点。球団史上３７人目となる通算５０勝にも六、七回の失点を「ちょっともったいなかった」と振り返った。

五回まで２安打無失点。今季初安打も放ち、立石の２ランをお膳立てするなど文句なしだった。六回に１点を失い、なおも１死一、三塁でキャベッジ、ダルベックを空振り三振と助っ人２人を手玉に取った。結果的にこの回を乗り切ったことが大きかった。七回は吉川に２ランを浴びたが、仕事は果たした。

球団新の巨人戦９連勝で今季５勝目。節目に到達したが、決して順風満帆だったわけではない。右肘にメスを入れ、勝てない時期もあった。「まだ５０勝なんだって印象。通過点」。４月２８日のヤクルト戦（神宮）で２試合連続の６失点。試合後は珍しく口を閉ざした。数日後「イライラ、モヤモヤしていた」と正直な気持ちを明かした。実は今季、投球フォームに微調整を加えている。

「『元に戻した方がいいんじゃないか』とも言われる。でも、自分を信じてやるしかない。成長するためには何かを変えないといけない」

己を信じた結果、成績も上向き。霧は晴れた。「目指しているところに、近づけるようなプレーヤーになることが大事」。最終到達点へたどり着くまで、歩みは止めない。