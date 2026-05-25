ユネスコのアナニ事務局長「世界が中国のデジタル教育経験を参考にする必要がある」

国連教育科学文化機関（ユネスコ）のアナニ事務局長は中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の単独インタビューを受けた際、中国が近年デジタル教育や人工知能の活用分野で収めた卓越した成果を高く評価し、「世界が中国の経験を参考にし、教育のデジタル化転換を共同で推進することが必要だ」と表明しました。

アナニ事務局長は「中国のスマート教育プラットフォームは既に世界的な教育の公平性の模範となっている。同プラットフォームは既に世界中の数億人の青少年に教育を受ける機会を提供し、とりわけ紛争地域の子どもたち、自然災害に見舞われたり、居場所を失ったりした子どもたちに知識への希望をともしている」と指摘した上で、「ユネスコが中国を含む人工知能や科学技術の大国と協力することは、全人類に大きな幸福をもたらすだろう」と強調しました。

中国とユネスコは手を携えて半世紀以上を歩んできました。現在、中国の世界自然・文化遺産が60件、無形文化遺産が45件に上り、いずれも世界の上位に位置しています。「北京中軸線」の世界遺産登録、春節（旧正月）の「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」入り、女性の教育機会を支援する「ユネスコ女子と女性の教育賞」、国際STEM教育研究所の中国での設立など、双方の協力は多くの成果を生み出しています。

中国とユネスコは5月13日、「戦略的協力の強化に関する覚書」に調印し、中国とユネスコが積極的に実務協力を拡大し、習近平国家主席が提唱したグローバル発展イニシアチブ、グローバル安全保障イニシアチブ、グローバル文明イニシアチブ、グローバルガバナンス・イニシアチブを共に実践しながら、文明の相互交流と学び合いを推進し、共に手を携えて人類運命共同体の構築に努めることを明確にしました。（提供/CGTN Japanese）