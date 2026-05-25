俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は5月31日、第21話「風雲！竹田城」が放送され、映画「国宝」や昨年度後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で好演を披露した若手注目株の俳優・下川恭平（21）が、毛利と織田の間で揺れる播磨の若き別所家当主・別所長治役で初登場。大河出演は2017年「おんな城主 直虎」以来9年ぶり2回目となり、自身のSNSで「9年ぶりの大河出演がこの『豊臣兄弟！』であるということ、この上なくうれしく光栄です」と喜んでいる。

＜※以下、ネタバレ有＞

羽柴小一郎（仲野太賀）と羽柴秀吉（池松壮亮）は荒木村重（トータス松本）に代わり、織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたものの、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が見事な手腕を披露。播磨の国衆を織田方に付ける。秀吉は竹中半兵衛（菅田将暉）の案により、さらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。一方、小一郎は但馬・竹田城攻めを任され、総大将として初の戦に臨む。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

下川は「直虎」で井伊谷三人衆の一人・鈴木重時（菅原大吉）の息子・鈴木重好（安達優）の幼少期を演じた。今回は若くして家督を継いだ、播磨の国衆・別所家当主の別所長治役を演じる。次回予告に一瞬映る若者とみられる。

長治の後見を務める別所家一門衆・別所賀相（よしちか）役は、俳優の田中美央。田中は「直虎」で井伊家家臣・奥山六左衛門に扮しており、下川とは9年ぶりの大河共演になる。

下川はメガヒット映画「国宝」で主人公・喜久雄の親友・徳次の少年期を好演。「ばけばけ」で朝ドラ初出演を果たし、主人公・松野トキ（郄石あかり）を振る、英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の教え子・小谷春夫に扮し、話題を集めた。

「国宝」喜久雄の本役は、俳優の吉沢亮。「ばけばけ」にも出演し、英語教師・錦織友一役で大反響を呼んだ。「国宝」で叶わなかった下川・吉沢の共演は、朝ドラに舞台を移して生徒・教師の関係で実現した。

「豊臣兄弟！」は次回、新キャラクターが続々。下川が挑む別所長治も注目される。