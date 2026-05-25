ジュニアの5人組「ACEes」の深田竜生（24）が7月11日スタートのテレビ朝日「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」（土曜後11・00）で連ドラ単独初主演する。メンバーの浮所飛貴（24）演じる男子大学生に恋する男子高校生役。「だいぶ緊張しているのですが、浮所くんの力を借りつつ全力で頑張ります！」と初々しく意気込んでいる。

主人公は大学受験を控え、姉の彼氏に家庭教師を依頼。最初は爽やかすぎていけ好かない印象を抱くが、不意に見せる笑顔や、小学生相手に教えてきた経験から「よく頑張りました！」と無邪気に頭を撫でてほめるしぐさに引かれていく。

2人は映像作品では初共演。深田は「もともと気になってよく見ていたのですが、オファーを受けてからよりいろいろな面を知りたくて、さらに観察している」と役同様に浮所から目が離せない様子。「猪突猛進で、全力で生きている」とキュンとするところを告白した。浮所も「生で深田の芝居を見られるのが新鮮」と期待を寄せ、「とにかく真っすぐ。笑うときはしっかり歯を見せて笑ってくれる…。その笑顔になんだかキュンとします」と“相思相愛”ぶりを見せた。

歌でも作品を盛り上げる。石崎ひゅーい（42）が書き下ろし、ACEesが歌う主題歌「真夜中のZOO」は、さまざまな動物になぞらえてピュアな思いを表現した一曲。深田と浮所で歌うパートもある。深田は「歌詞がドラマとリンクしていて、青春を感じさせる曲」とアピールした。