巨人の育成選手でドミニカ共和国出身のフリアン・ティマ外野手（21）が支配下選手登録されることが24日、分かった。19年11月と20年3月にドミニカ共和国で行われたトライアウトに合格して21年2月に入団した右の大砲候補。今季初の4連敗で交流戦に突入するチームの起爆剤として期待される。

24年にはイースタン・リーグ2位の15本塁打、同3位の53打点を記録。今季はファーム・リーグで打率・303、3本塁打、13打点の成績を残していた。

巨人では21年にあまたのメジャーリーガーを輩出している野球大国であるドミニカ共和国での編成強化策に乗り出していた。入団時は同国の「私設アカデミー」に在籍する16歳だったティマ。日本では高校1年生にあたるが、潜在能力は抜群で、来日後は野球の技術だけでなく、日本の言語、文化など教育プログラムを提供して人間形成を行ってきた。

メジャーでは中南米から10代選手を「青田買い」して教育を施して育成するケースは一般的で、成功例が多い。「金の卵」に球団の期待がかかっている。

◇フリアン・ティマ 2004年9月25日生まれ、ドミニカ共和国出身の21歳。フアン・ホセ・ドゥアルテ校を経て、21年に巨人に入団。ハマっていることは買い物、ゲーム。気分が上がる曲はあいみょんの「マリーゴールド」。好きな色は白。1メートル94、106キロ。右投げ右打ち。