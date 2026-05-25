生まれ育った故郷や、お世話になった自治体に寄付し、地域の活性化に生かしてもらう。

そうしたふるさと納税の原点に立ち返り、制度の歪（ひず）みを正す必要があるのではないか。

総務省が、ふるさと納税の仲介サイトを運営する大手の事業者に対し、自治体から受け取っている手数料の引き下げを要請した。

多くの自治体が「事業者への支払いの負担が重すぎる」として、改善を求めているためだ。各自治体が単独で事業者に手数料の引き下げを要求しても、事業者側は、手数料が全国一律であることなどを理由に応じないという。

２００８年に始まったふるさと納税の寄付額は右肩上がりに増えている。２４年度には最高の計１兆２７２８億円に上った。

ただ、このうち実際に自治体が財源として活用できた分は５４％にすぎなかった。残りは返礼品の調達費用や、事業者への手数料の支払いなどに充てられた。手数料はサイトを経由した寄付の１１・５％にあたる１３７９億円だった。

寄付の半分程度しか自治体の財源になっていないという実情は、制度の趣旨からかけ離れていると言わざるを得ない。

ふるさと納税が始まった当時は、寄付する人と自治体が直接やり取りをしていたが、寄付額が増えると事業者が参入し始めた。

今では、仲介サイト経由の利用が９割以上を占めている。サイトを見れば、全国各地の返礼品が一目で分かるからだ。自治体がサイトに頼らずに多額の寄付を集めるのは難しいのが現状だ。

事業者が、自治体の足元を見て手数料の減額に応じようとしないのであれば、企業のイメージを損なうことになりはしないか。

事業者が参入した当初、受け取っていた手数料は、寄付額の３〜５％程度だったという声もある。事業者には、ふるさと納税を貴重な財源としている自治体の声に真摯（しんし）に耳を傾けてもらいたい。

ふるさと納税を巡ってはこれまでも様々な問題が生じてきた。

一部の自治体が寄付者に高額のギフト券などを提供し、返礼品競争が過熱した。政府は１９年に返礼品を寄付額の３割以下としたが、２４年度もこの基準を守らなかった自治体が複数確認された。

税収欲しさに自治体が高価な商品を用意し、寄付する側もショッピングをするかのように返礼品を選んでいるのは、ふるさと納税の当初の目的から逸脱しているのは明らかだ。各自治体は節度を持って運用すべきである。