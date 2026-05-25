［ニッポンクライシス］第２部「人・くらし」＜１＞

東京都豊島区の住宅街。

賃貸マンションの一室で今年３月、７０歳代の男性がベッド脇で亡くなっているのが見つかった。一人暮らしだった。病死とみられ、死後２週間ほどたっていた。

「日常が突然途切れ、この部屋だけ時が止まっているようだ」。「遺品整理クリーンサービス」（東京都板橋区）の増田裕次代表（５１）は玄関でつぶやいた。物件を管理する不動産会社からの依頼で、週に２回、消臭に訪れている。

部屋は男性が亡くなった当時のままだ。片付けや掃除に着手できていない。遺品を引き取る親族が分からず、大家は勝手に処分できないからだ。テーブルにマスクや処方された薬が置かれ、冷蔵庫にミカンや焼き芋が残る。預金通帳には多額の残高が記されていた。「身寄りのない高齢者が亡くなり、遺品の扱いに困るケースは珍しくない」と増田代表は語る。

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遺体は親族ら引き取り手がいない場合、自治体が対応を迫られる。厚生労働省の調査で、全国の自治体が２０２３年度に火葬するなどした「無縁遺体」は推計約４万２０００人に上る。

神戸市垂水区の市立舞子墓園。納骨堂の地下にある遺骨保管室には、約３７００個の骨つぼが整然と並ぶ。２５年度には６８３柱が「無縁遺骨」として納められた。

市職員が本籍地などから戸籍を取り寄せ、手紙や電話で親族に引き取りの意思を確認している。数か月かけて連絡がついても、「仲が悪かった」「費用が払えない」「連絡しないで」と拒まれるケースが増えている。カバンやつえなど身の回りの遺留品も保管を余儀なくされている。対象や期限に国の明確なルールはなく、市は１年後、処分する。担当者は「業務量も心的な負担も大きい」と語る。

大阪市では毎年９月に慰霊祭を行い、火葬から１〜２年後も引き取り手が現れない遺骨を、南霊園（阿倍野区）内の無縁堂に合祀（ごうし）する。１５年の慰霊祭で納めた遺骨は２０３９柱に上り、１６年に無縁堂を建て替えて拡張。昨年は３６１８柱と、２０年前の３・５倍だ。市の宮田幸二郎・斎場霊園担当課長は「親族に引き取られないのは、心が痛む」と話す。

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超高齢化で、年に１６０万人を超える人が亡くなる多死社会に突入した。内閣府の推計によると、一人暮らしの自宅で、死後８日以上経過して発見された「孤立死」は昨年、２万２２２２人に上り、６５歳以上の高齢者が７割を占める。これから迎えるのは、単身高齢者の多死社会だ。

国の推計では、一人暮らしの高齢者は２０年に６７２万人だが、５０年には１・６倍の１０８４万人に増え、高齢者の３・５人に１人が単身者になる。未婚率の上昇や家族関係の希薄化に伴い、子どもなど頼れる人が身近にいない高齢者が増える。葬儀の手配や納骨、遺品の片付けを誰が担うのか――。深刻化する課題だ。

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自治体が終活支援に乗り出している。神戸市は２４年６月から、市民が葬儀や納骨の方法を生前に葬儀会社と契約できる「エンディングプラン・サポート事業」を始めた。料金は約３８万円からで、市職員が契約に立ち会い、履行を確かめる。故人の望む形で弔うことで尊厳を守り、無縁遺骨を減らす狙いだ。

これまでに３１人が契約した。理容業の男性（７４）は未婚で、離れた故郷に暮らす妹も高齢のため頼りにくい。「迷惑をかけなくて済みそうで、ほっとしている」と話す。

政府は、死後の手続きをサポートする仕組みを創設する。各地の社会福祉協議会やＮＰＯ法人が担い手となり、生前から金銭管理や入院手続きを支える。社会福祉法を改正する法案を今国会に提出した。

日本福祉大の藤森克彦教授（社会政策）は「単身高齢者の孤立を防ぐため、政府や自治体は、家族が果たしてきた機能を社会サービスとして提供する体制の整備を急ぐ必要がある。困った時に頼れる、地域コミュニティー作りも欠かせない」と指摘する。