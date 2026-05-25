平河悠が後半31分から途中出場

海外サッカー、イングランド・プレミアリーグ昇格を争うプレーオフが現地23日に行われた。ハルのMF平河悠が、ミドルズブラ戦に途中出場。決勝点を演出して1-0勝利での昇格に貢献すると、ファンから様々な声が上がった。

後半31分から出場した平河が躍動した。0-0のまま突入したアディショナルタイム。左サイドを突破してクロスを供給すると、GKが弾いたところをマクバーニーが押し込んだ。

DAZN Japanが公式Xで「大仕事をやってのけた 平河悠の縦突破からのクロスをマクバーニーが押し込んだ！ 試合終了間際にプレミアリーグへ導くゴール！」として動画を公開。X上のファンから様々なコメントが寄せられた。

「ウォォォォー平河ァァー！！」

「平河やりやがった！ 完全に立役者やん」

「最高過ぎるやろ」

「やりました！！ おめでとう〜！！！」

「こりゃ語り継がれる……」

「平河ワールドカップで見たかったな」

25歳の平河は2024年夏にFC町田ゼルビアからブリストルに期限付き移籍し、翌年2月に完全移籍、今年1月にはハルに期限付き移籍となっていた。15日に発表された北中米ワールドカップの日本代表には選ばれなかった。



（THE ANSWER編集部）