J2新潟は24日、デンカビッグスワンスタジアムでサポーター感謝イベント「サンクスフェスタ2026」を開催した。副主将のFW若月大和（24）は集まった約3600人と触れ合い、30日にホームで行う鹿児島とのプレーオフラウンド第1戦へ向け英気を養った。

前日のリーグ最終戦でホーム7連勝を決めた勢いは続いた。ハイタッチ会には長蛇の列ができ、恒例の借り物競走では会場と一体となり多くのサポーターを笑顔にした。昨年に続いてクイズで盛り上げた若月は「物凄くパワーになった。次もホームでできる。もらったパワーを試合で発揮したい」と30日の鹿児島戦を見据えた。

閉会式で行った景品が当たるダーツゲーム。船越優蔵監督に指名された矢野克志コーチが大きな声で会場を盛り上げた後に、2度も的を外し、この日一番の笑いが起こった。選手たちや他のスタッフも明るいムードに包まれた場面に、チーム状況の良さが表れた。若月は「雰囲気は凄くいい。それがサポーターにも伝わったと思う」とうなずく。

第1戦の相手は鹿児島に決まったが、相手がどこでもやることは変わらない。「積み上がって形になってきているものがある。自分たちのサッカーをやりたい」と若月。強いまとまりを武器に、残り2試合のプレーオフラウンドも戦い抜く。（西巻 賢介）

○…「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の地域ラウンドが終了し、前日に西A組2位が決まっていた新潟は30日にホームで行われるプレーオフラウンド第1戦で、西B組2位のJ3鹿児島と対戦することが決まった。第2戦は東A組2位のJ2秋田、同B組2位のJ2札幌のいずれかと6月6日か7日に対戦し、全体の5〜8位を決める。鹿児島は今季、12勝（PK勝ち4）6敗（PK負け1）。昨季はJ3で5位だった。