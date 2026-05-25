２４日の陸上・関東学生対校選手権（関東インカレ）男子３０００メートル障害決勝で、中大でマネジャーのまとめ役となる主務を担う山崎草太（４年）が３位に入った。

１年目で箱根駅伝出走を果たしながら、故障続きで裏方に回った挫折を経て達成した快挙に「本当にうれしいし、ビックリしています」と笑顔がはじけた。

山口・西京高から中大に加入した１年目は、山上りの適性を買われて箱根の５区走者に選ばれ、区間１４位と健闘した。しかし、２年目は相次ぐ故障の影響もあり、本来の走りからはほど遠いレースを繰り返した。

「同期がすごく活躍し、その焦りで『自分は才能ないのかな』とか、どんどん自分を追い込んでしまった」。３年目を迎えるタイミングで、選手としてはチームの力になれないと考え、マネジャー転向を決めた。

転機となったのは昨年末。年明けの箱根駅伝で５区を走ることが決まった同期の柴田大地のパートナーとして週１、２回の上り練習を共にするうちに、陸上競技を始めた高校時代のように「走れば走るほど速くなって、すごく楽しくなった」。空き時間を使って走る量を徐々に増やすと、藤原正和監督から「練習のペースメーカーをやってほしい」と打診を受け、今春から週２、３回はチームの練習へ加わるようになった。

それでも、今回の関カレ出場は山崎自身も全く予期していなかった。各種目最大３人が出場できる中、３０００メートル障害は参加標準記録の突破者がチームに当初２人しかおらず、藤原監督が山崎に対して「記録会に出てみないか」と提案。初挑戦の種目だったが、「思い出作り」と気楽に臨んだ４月のレースで見事に参加標準記録を突破してチャンスをものにし、「本当に運がよかった」と振り返る。

今大会に向けても、出場しない選手の練習補助など通常の主務業務をこなしながら、合間を縫って最低限の練習量を確保。しかも、２３日の予選当日は午前中に東京都内で就職活動の面接を受けた後、レース約４時間前の午後０時半頃に宇都宮市の会場入りという慌ただしさだったが、堂々の１組２着で通過を果たした。

「一番の目標は入賞」という意気込みで臨んだ決勝は、慣れない２日連続の試合で疲労の色は隠せず、前半は下位でレースを進めたが、「体力が戻ってきた」という後半は着々と順位を上げた。入賞ラインの８位前後で残り１周に突入すると、残る力を振り絞って前の走者をごぼう抜きし、８分４３秒６２の自己ベストで望外の表彰台を勝ち取った。

「日本一速い主務」という異名が広まり、本格的な選手復帰への期待も膨らむ好結果を挙げながらも、山崎は「駅伝は距離的に難しい。高校の時から５０００メートルの自己ベスト（１４分１秒５４）が更新できていないので、１３分台を出して引退できたらいい」ときっぱり。今後も本業の主務としての軸はぶらさずに、走りでもチームを盛り上げていく。