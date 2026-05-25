STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「ACEes」の深田竜生（24）が、テレビ朝日系「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」（7月11日スタート、土曜午後11時）で、連続ドラマで初めて単独主演することが24日、分かった。ACEes浮所飛貴（24）が共演し、恋の相手を演じる。

高校3年の主人公が、姉のボーイフレンドに恋してしまうという物語。深田は「連続ドラマ単独初主演ということで、だいぶ緊張しているのですが、浮所くんの力を借りつつ全力で頑張りたいと思います！」と意気込みを語っている。

「もともと浮所くんのことは気になってよく見ていた」という深田。作品オファーを受け「さらに観察するようになりました」と、役作りも楽しんでいる。

物語にちなんで、誰かの恋人を好きになってしまう状況については「基本的には好きになったらあきらめないです。知らない人の恋人だったらあきらめないと思いますけど、たとえば親友の恋人だったらそもそも好意を持つことはないかな」と語った。

浮所は「深田のお芝居を生で見られるのが新鮮ですごく楽しみです！」と言い、深田について「とにかくまっすぐな男ですね。笑う時はしっかり歯を見せて笑ってくれる…。その笑顔になんだかキュンとします」と話す。メンバーも楽しみにしているという言葉をもらったことを明かした。