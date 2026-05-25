ジュニア「ＡＣＥｅｓ」の深田竜生が、７月１１日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」（土曜・後１１時）に主演することが２４日、分かった。同グループの浮所飛貴も出演する。

恋人にフラれ、勉強に本腰の入らないまま夏を迎えた高校３年生（深田）が、家庭教師になる姉のボーイフレンド（浮所）にときめいてしまうストーリー。日本テレビ系「花咲舞が黙ってない」、テレビ朝日系「リベンジ・スパイ」などを手がけた松田裕子氏によるオリジナル脚本で、２人が松田氏と対面して話したことや実際の性格が、セリフや設定などに反映されているという。

連ドラ単独初主演の深田は「映像のお仕事で共演するのは初めてなので不思議な感覚だけど、浮所くんと一緒で心強い」と安堵（あんど）。「もともと浮所くんのことは気になってよく見ていたけど、作品のオファーをもらってからはよりいろいろな面を知りたくて、さらに観察するようになった」という。浮所も「深田のお芝居を生で見られるのが新鮮ですごく楽しみ！ （撮影を通して）もっといい関係になれたらいいな」と心待ちにした。

グループのメンバー同士がドラマで共演する機会は、それほど多くない。深田は「（他のメンバーも）みんな楽しみにしてくれているので、頑張ります！」と気合十分かと思いきや「と言いつつ、メンバーに見られるのはけっこう照れくさい」と複雑な心境を告白。一方の浮所は「僕は自分が出演している作品をメンバーと見たことがあるので、もう恥ずかしさは乗り越えた（笑）。みんなでこのドラマを鑑賞することになっても、状況を面白がれると思う」と対照的だ。

「誰かの恋人を好きになってしまったら」という問いには、２人とも「諦めない」と回答。一方で「知らない人の恋人だったら諦めないと思うけど、親友の恋人だったらそもそも好意を持つことはないかな」（深田）、「でも好きになった女の子が、僕のせいで彼とケンカになってしまったら申し訳ないので…やっぱり考えちゃう」（浮所）と冷静だった。

〇…グループとして主題歌「真夜中のＺＯＯ」を担当することも決定。菅田将暉への楽曲提供でも知られるシンガー・ソングライターの石崎ひゅーいが書き下ろした新曲。深田は「まだ実感がなくてフワフワしてるけど、本当にうれしい。歌詞がドラマと結構リンクしていて”青春”を感じさせる曲」。浮所は「青空が似合う曲。落ちサビを僕と深田で歌うところがあるので注目して」と聴きどころを語った。同曲は現在同枠で放送中の「ターミネーターと恋しちゃったら」の３０日放送回で解禁される。