９人組ダンス＆ボーカルグループ・ＢＵＤＤｉｉＳの小川史記（３１）と俳優の瀬戸利樹（３０）が、７月３日スタートのＴＯＫＹＯ ＭＸの連続ドラマ「しもべの王子様」（金曜・後１１時）にダブル主演することが２４日、分かった。

同局のＢＬドラマ企画第１弾。原作は、コミックシーモアのＢＬレーベルで連載中の同名漫画で、学生時代からの同級生だった２人が１０年の時を経て社会的立場が逆転し、変化していく姿を描くストーリーだ。

【小川、瀬戸のコメント全文】

▼小川史記「五藤直也を演じました、小川史記です。ハラハラ、ドキドキ、ワクワク、キュンキュン。全てが詰まっております！ 愛の形がいろいろある中で、直也と高明の２人が生み出していく愛に心が何度もあたたかくなりました。少しでも大人な、でもかわいさもある２人を、どうか最後までみなさまよろしくお願いします！」

▼瀬戸利樹「佐藤高明役で出演させていただくことになりました。小川くんと少し甘くて大人な世界観を、素晴らしいスタッフの皆様とキャストの皆様で作りました。【立場】というものがこの作品でキーになってくると思います。是非、楽しみにしていてください」