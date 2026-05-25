第７９回カンヌ国際映画祭の授賞式が２３日（日本時間２４日）、フランス南部のカンヌで行われ、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）にダブル主演したモデルで女優の岡本多緒（４１）、ベルギー出身の女優ヴィルジニー・エフィラ（４９）が女優賞を受賞した。同映画祭では２００４年に柳楽優弥（３６）、２３年に役所広司（７０）が男優賞を獲得しているが、日本人の女優賞は史上初。２人は２６日に都内で凱旋会見を行う。

発表の瞬間、岡本は「信じられない」とばかりに目を丸くした。ほどなく熱い涙が流れ出す。妊娠７か月の岡本を気遣い、手を差し伸べたエフィラと連れ立ってステージに上がると、会場からは万雷の拍手が起こった。

エフィラに続いてスピーチした岡本は「皆さんが選んでくださったおかげで、私のような平凡な日本人女優がこうしてここに立っていられます。本当に信じられないことで、まるで夢さえも超えている。私の期待をはるかに超えるものでした」と喜びを爆発させた。

カンヌ、べネチア、ベルリンの三大映画祭で主要賞を獲得し、米アカデミー賞でも国際長編映画賞を受賞している濱口監督の３時間１６分の最新作では、フランス語を流暢（りゅうちょう）に操り、エフィラ演じる介護施設の施設長・マリー＝ルーと交流する、末期がんの舞台演出家・真理役。病に冒されながらも、前向きに生きる女性を軽やかに演じ、公式上映ではスタンディングオベーションが１４分間にも及ぶなど、評判は上々だった。

日本国内では知名度は高いとはいえないが、１７６センチの長身を生かし「ＴＡＯ」名義でモデルとして世界中を飛び回る。１３年にはハリウッド大作「ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ」に主要キャストとして出演。物おじしない国際感覚を身につけた。それはエフィラとの関係性にも生かされ、「初めて会った際、言葉にできない安心感と高揚感を覚えました」というほど相性抜群。撮影が進むにつれて、絆は深まった。

撮影期間は充実した日々だったという。「毎日がかけがえのない時間でした。文化や言葉を超えた心地よさと信頼感があり、カメラが回っていない時にも自然に感じられていたからこそ、２人のケミストリーとしてしっかりと映し出されていたことをうれしく思っています」と胸を張る。

私生活では１５年に雑誌編集長と結婚。今回は身重での晴れ舞台となった。「新しい命を授かることが夢だったので、一緒に（レッドカーペットを）歩けて、うれしい。生まれてきたら、自慢しなきゃなと思います」と喜びをあふれさせた。

◆岡本 多緒（おかもと・たお）１９８５年５月２２日、千葉県出身。４１歳。１４歳でモデルデビュー後、２００６年に渡仏し、パリコレに参加。以降、「ＴＡＯ」の名前で世界各地でモデルとして活動する。２３年から拠点を日本に移し、現在の名前に。他の出演作に映画「マンハント」（１７年）、「沈黙の艦隊」（２３年）など。

〇…濱口竜介監督は受賞に「本当に素晴らしいです。原作の魂を引き継ぐような形で演じてくださった。それをカンヌ国際映画祭が評価してくれたと思います。本当にうれしいです！」と心から祝福した。２人同時受賞には「共同ということが、映画そのものを評価してもらったという感覚がある」とコメント。「２人の仕事は（賞に）ふさわしい。演技が素晴らしいだけじゃなくて、２人が重ねてきた努力も見ていたので…。本当にありがとうございました」と感謝した。

◆「急に具合が悪くなる」 がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と人類学者が交わした２０通の往復書簡集が原作。パリ郊外で介護施設「自由の庭」を運営するフランス人女性・マリー（エフィラ）と末期がんの日本人舞台演出家・真理（岡本）による心の交流を繊細に紡いだ物語。同じ名前の響きを持つ２人が出会い、人生の最期をどう過ごすか。偶然から始まる交流と、その関係の変化を描く。