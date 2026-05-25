スタンドから温かい拍手が注がれた。現役引退を決断したＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手（３７）は、背中を押されるようにＮＰＢ最後の打席に向かった。１―０の７回２死の場面で代打で登場。２ストライクからの４球目の直球にバットが空を斬った。「ビシエド・コール」が巻き起こる中、ヘルメットを脱ぎ四方に頭を下げた。

１―０での勝利後、ヒーローの戸柱に「タンケ（ビシエドの愛称）、カモン！」とサプライズで指名されて上がったお立ち台では「僕が横浜に来てからどんな時も素晴らしい声援を送ってくださったので、すごく力になりました。本当にありがとうございました」と感謝を口にした。筒香から仲間のサインが入ったユニホームを、中日時代から共にプレーした京田には花束を贈られると熱い涙をこらえきれなくなった。胴上げも行われ、１０８キロの巨体が６度、宙を舞った。

Ｗソックスから１６年に中日に移籍。１８年には打率３割４分８厘で首位打者、１７８安打で最多安打のタイトルを獲得した。２４年に退団後、昨季途中にＤｅＮＡで日本球界復帰。今季は２１試合の出場のうち１７試合が代打。３日のヤクルト戦（神宮）では１号２ランを放つなど健在を示していた。

だが、木村球団社長によると、思い描く出場機会とチーム方針との乖離（かいり）で葛藤する中、中日時代とは違い、米国に家族を残して単身赴任となったさみしさも重なり、異例のシーズン途中の引退決断につながった。１９日の広島戦（マツダ）後に球団側に意向を伝えた。球団も慰留に努めたが、翻意することはなく、任意引退の形をとった。

ＮＰＢ通算１１シーズンで１４２本塁打をマーク。強打と優しい性格で誰からも愛された「エル・タンケ」が惜しまれつつ、日本に別れを告げた。（長井 毅）

◆ダヤン・ビシエド（Ｄａｙａｎ Ｖｉｃｉｅｄｏ）１９８９年３月１０日、キューバ生まれ。３７歳。１９歳だった０８年に家族とともに米国へ亡命。同年にＷソックスと契約。１６年に中日に移籍。２４年オフに戦力外通告を受け、メキシカンリーグを経て昨季途中にＤｅＮＡに移籍。愛称は「エル・タンケ」（スペイン語で戦車）。右投右打。１８５センチ、１０８キロ。既婚。