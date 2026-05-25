◆報知新聞社後援 男子プロゴルフツアー メジャー初戦 日本プロ選手権センコーグループカップ 最終日（２４日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）

左打ちの細野勇策（２３）＝三共グループ＝が１イーグル、３バーディー、３ボギーの７０で回って通算１５アンダーで逃げ切り、メジャー大会でツアー初優勝を飾った。日本ツアーでの日本勢のレフティーＶは羽川豊以来２人目で、１９９１年ダイドードリンコ静岡オープン以来３５年ぶり。自身９度目の最終日最終組で壁を突破し、５年シードを獲得した。

細野の初優勝を、プロキャディー歴２年目の江崎楓さん（２６）がサポートした。初タッグを組んだ昨年大会は３位で迎えた最終日の１７番パー３でトリプルボギーをたたき、９位に終わった。「今年リベンジしようということでまた組ませてもらった。彼のために力になれればと。初優勝を達成できてうれしい」とほほえんだ。

江崎さんいわく「天真爛漫な愛されキャラ」の細野は、朝から「緊張している」と口にした。第３ラウンドに続きショットが乱れたが、「セカンドからは調子は悪くないから大丈夫」と何度も声をかけ背中を押した。後半は緊張で２人そろって喉がカラカラになりながら、力を合わせて乗り切った。（高木 恵）