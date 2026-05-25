◆パ・リーグ 西武４―３オリックス（２４日・ベルーナドーム）

オリックスが首位を西武に明け渡し、２位で交流戦を迎えることになった。リリーフから再転向し、３年ぶりに先発した山岡泰輔投手（３０）が、わずか２０球、２／３回２失点で降板。試合後にファーム再調整が決まった。人気面を含め、低迷期からチームを支えてきたプロ１０年目右腕。厳しい現実を長田亨記者が「見た」。

厳しく、つらく、寂しい現実だった。山岡にとって２３年７月９日の西武戦（京セラＤ）以来、１０５０日ぶりの先発マウンド。たった２０球で姿を消した。負傷以外では自己最短の２／３回で降板。ブルペンデーを想定していたとはいえ、あまりにも早いＫＯだった。

先頭のカナリオに初球を同点弾。１４５キロの高め直球を左中間へ運ばれた。連打で無死二、三塁とされ、ネビンに勝ち越しの中犠飛。四球で１死一、三塁となり、平沢を左飛に打ち取ったところで交代を命じられた。

出力不足から開幕を２軍で迎えた。ファーム・リーグでは８試合に登板。成績を見れば１勝５敗、防御率４・６１だった。なぜ、このタイミングで起用したのか。一番は、山岡の「意地」を見たかったのだろう。

１９年に１３勝４敗で最高勝率。山本（現ドジャース）と両輪で、開幕投手や侍ジャパンも経験してきた。３０歳は全く老け込む年齢でもなく、１軍に不可欠な戦力。昨年の西武戦は８試合で防御率０・００だった。相性や独特の雰囲気、緊張感、アドレナリン。それら全てを力にし、岸田監督は「１軍栄え」する可能性にかけたようにも思う。

結果は失敗だった。試合後には、ファーム再調整が決まった。先発として現状を打開するのか、それともリリーフで再生を図るのか。長く険しい道のりを覚悟するように「もう一回、力を出し切れるように…」と前を向いた。実力、人気両面で低迷期から支えてきた看板選手の一人。大きな分岐点を迎えたといえる。（長田 亨）