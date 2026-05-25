◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）

本塁打に飢えていた。１―０の５回２死一塁、阪神・立石正広内野手（２２）は竹丸の直球を振り抜いた。打球は右翼席に飛び込み、普段はクールな男がほえた。打球速度１６４・５キロ、逆方向への当たりとは思えない軌道で飛距離１１８メートルとかっ飛ばし、球場がどよめいた。「プロ野球選手になって初めてのホームラン。忘れられない」

デビューから５戦連続安打は球団新人では２リーグ制後初。１リーグ時代を含めれば、１９３７年春の奈良友夫以来、８９年ぶりだ。伝統の一戦は３連戦で１４打数７安打５打点、打率５割の活躍に、藤川監督は「同期として球界を盛り上げていってほしい」と、ドラフト１位対決に目を細めた。

豊富な練習量は、思い描いた通りの打球を飛ばすためだ。山口・高川学園時代は部員数の多さから思う存分、フリー打撃ができなかった。打ち足りないときは「ティーをひたすらやっていました」と回顧。グラウンドに一番乗りで着くと、練習が始まるまで黙々と打ち込む姿は「ティーが恋人」と、チームメートからいじられたほど。今も試合前には胸椎とバットの連動、軌道の確認で左、右と片手で打った後に両手で強振するのがルーチンだ。

急な守備位置の変更も難なくこなした。デビューした１９日・中日戦（倉敷）から４戦連続左翼で出場したが、この日は「１番・三塁」で出場。大学時代に経験がある三塁に「来た打球はしっかりさばけた」と手応え。指揮官は「適正ポジションにはまっていけるか」と起用の意図を明かした。

チームは今季最長の５連勝で貯金は最多の１１。高橋、村上、才木を投入した巨人３連戦でスイープに成功した。５月１２日以来の首位に浮上し、４年連続セ首位で交流戦に突入する。うち２度がリーグＶ。「試合が続くので、いいときもある。雑にならずに丁寧に」。謙虚なニュースターが、セ界を超えて名をとどろかせる。（藤田 芽生）