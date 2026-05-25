◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）

生まれた時から身近にあったのは、野球ではなくバレーボールだった。母・郁代さん（旧姓・苗村）は、バレーボールの９２年バルセロナ五輪日本代表。父・和広さんも強豪の宇部商、法大でプレーした。「小さいころは、野球中継よりバレーの試合を見ていたかな」。野球好きな和広さんの影響と、近くに男子チームがなかったこともあって、野球の道を進んだ。

今でも家族のコミュニケーションの中心にはバレーボールがある。帰省すると、いつの間にか庭でプレーが始まる。立石がトスを上げ、和広さんがスパイクを打ち、ＳＶリーグの刈谷でリベロを務める次女・優華さんがレシーブをする。「最近は、なかなかそろわないので機会も減りましたけど、よくやっていましたね」と、立石家ならではのリラックス法だ。

スポーツ一家のＤＮＡは並大抵ではない。元巨人の創価大・高口隆行コーチは「肩がとにかく強い。生まれ持ったもの。血が違いますね」と絶賛。立石も「ジャンプ力だったりは不得意ではないですね」と口にした。幼いころから遊びのバレーボールで培った跳躍力や動体視力、そして最強の遺伝子が、今の立石をつくり出したのかもしれない。（阪神担当・藤田 芽生）