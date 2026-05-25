◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）

プロ初本塁打を放った阪神・立石正広内野手へ、高校、大学時代の恩師たちから祝福のメッセージが届いた。

高川学園・松本祐一郎監督「けがもありましたけど順調に階段を上っているような気がしていたので、ホームランも出てくれて、喜びと安心したという思いがありました。人一倍練習する子だったので、現役選手の憧れであり、いいお手本。カテゴリーは違えど、プロの世界で頑張っている立石を見ると高校生も刺激になるだろうし。立石も後輩の頑張りが励みになると思うので、そういう関係性でいつまでもありたいなと思っています」

創価大・佐藤康弘監督「ちょっと愛のあるいじりをしていいでしょうか。今すごく打っているのがうれしくて、野球部みんなで喜んでいるんですけど、いつもそこで出る話があります。大学４年の全国大会と関東大会負けてしまったのですが、どちらの試合も立石にチャンスで打席が回ってきたけれど１本も打てなかったんですね。こんなに打てるんなら、去年もっと打ってくれよ！って（笑）。当時はチャンスでことごとく打てなかったのに、今はチャンスで打っていてすごい。プロ野球の世界は甘くないと思いますが、本当に頑張ってほしいです」