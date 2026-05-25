“令和最強の文化財級ボディ”七瀬なな、圧巻スタイル惜しげもなく 1st写真集アザーカット大放出
俳優の七瀬ななが、25日発売の『週刊プレイボーイ』23号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。
【写真】Tシャツめくりあげ…美腹筋を披露した七瀬なな
七瀬は、2000年1月27日生まれ、福井県出身。「日本レースクイーン大賞（現レースアンバサダーアワード）2022」新人部門グランプリを獲得するなど話題をあつめ、現在は縦型ショート動画に多数出演し、俳優として活動中。
そんな七瀬が『週プレ』表紙に再び登場。T166・B90・W58・H88センチという圧巻のスタイル＆美貌を惜しげもなく披露した7月21日にリリース予定のファースト写真集のアザーカットを公開している。
そのほか同号には、山本杏、松田実桜、アン・シネ、大西陽羽、伊織芽衣、香野子が登場する。
【写真】Tシャツめくりあげ…美腹筋を披露した七瀬なな
七瀬は、2000年1月27日生まれ、福井県出身。「日本レースクイーン大賞（現レースアンバサダーアワード）2022」新人部門グランプリを獲得するなど話題をあつめ、現在は縦型ショート動画に多数出演し、俳優として活動中。
そんな七瀬が『週プレ』表紙に再び登場。T166・B90・W58・H88センチという圧巻のスタイル＆美貌を惜しげもなく披露した7月21日にリリース予定のファースト写真集のアザーカットを公開している。
そのほか同号には、山本杏、松田実桜、アン・シネ、大西陽羽、伊織芽衣、香野子が登場する。