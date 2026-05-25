ACEes深田竜生、連ドラ単独初主演で“恋の相手役”に浮所飛貴 主題歌「真夜中のZOO」ACEesが担当「全力で頑張りたいと思います！」
5人組グループ・ACEesの深田竜生が連続ドラマ単独初主演、同じくACEesの浮所飛貴が共演するテレビ朝日系７月期オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（7月11日スタート、毎週土曜 後11：00）の放送が決定した。深田演じる主人公の高校生が“姉のボーイフレンド”（浮所）に恋をするという、“青春ホームドラマ・ラブコメディー”を送る。なお、ACEesメンバー同士のドラマ共演は本作が初。また今作の主題歌「真夜中のZOO」をACEesが担当することも決定した。
【写真】白シャツがさわやか…主題歌を担当するACEes
主人公は、大学受験を控えた高校3年生の武宮夏輝（深田）。明るくピュアな性格だが、夏休み直前につきあっていた彼女にフラれた上に模試はE判定だらけ…。最悪の状況の中、見かねた姉のはからいで、姉と同じ大学に通うボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所）に家庭教師をお願いすることに。
最初は、成績優秀で、性格はやさしく穏やか。非のうちどころがないイケメンで、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝。しかし蒼汰がふいに見せる笑顔や「よくがんばりました！」と無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずときめく。
「姉ちゃんの彼氏を好きになるなんてありえないのに…この気持ちは何なんだ!?そもそも受験生だし恋なんてしている場合じゃないのに…」。夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれていって…（!?）。あろうことか、“恋をしてはダメな相手＝蒼汰”がキラキラ輝いて見えてしかたがない夏輝。そんな淡い恋心とひと夏の成長を、夏の抜けるような青空と湧き上がる白い雲を背景にさわやかに描き出す。
ドラマのために新曲を書き下ろしたのは、菅田将暉をはじめとする数々の楽曲提供でも知られるシンガーソングライター・石崎ひゅーい。さまざまな動物になぞらえてピュアな想いが表現された、どこまでも真っ直ぐなロマンスソングとなる。音源は30日放送『ターミネーターと恋しちゃったら』内に流れる今作のティザーでも公開予定。ドラマにぴったりな夏を感じさせる楽曲に仕上がっている。
深田は「まだ実感がなくてフワフワしていますが、主題歌になるなんて本当にうれしいです。歌詞がドラマと結構リンクしていて“青春”を感じさせる曲です」と喜びを語る。また、浮所も「青空が似合う曲です。落ちサビを僕と深田で歌うところがあるので注目してほしいですし、パフォーマンスも早く見ていただきたいです」とアピールしている。
今回、情報解禁とともにティザービジュアルも公開。夏の空のようなブルーを背景に寝転がった深田と、窓から外の景色を眺めている浮所――青春感たっぷりの2ショットビジュアルが完成した。実は、深田演じる夏輝は“空”、浮所演じる蒼汰は“橋”が大好きという設定で、夏輝は寝転がって雲を仰ぎ見る姿をイメージ。また、蒼汰の背景には橋のシルエットが浮かんでおり、2人の個性が表現されている。“空”と“橋”は今後、作品のあちこちで印象的に描かれていくことに。この2つのアイテムが夏輝と蒼汰の恋模様の中でどんな役割をはたしていくのか、こちらにも注目だ。
■キャストコメント
▼深田竜生
――オファーを受けたときの率直な感想を教えてください
1年ぶりのドラマということもあってすごくうれしかったです。ACEesのメンバーと映像のお仕事で共演するのは初めてなので不思議な感覚ですが、浮所くんと一緒で心強いですし頑張ります！
――脚本を読んで感じたことは？
“青春！”って感じで、読んでいてすごく楽しかったです。脚本家の松田裕子さんと事前にお会いしたのですが、そのときお話ししたことや僕の性格が脚本に反映されて、夏輝というキャラクターになっていました。夏輝とは共通点だらけなので、そこも楽しんでいただけるポイントかなと思います。
――役づくりで意識していることは？
もともと浮所くんのことは気になってよく見ていたのですが、この作品のオファーをいただいてからはよりいろいろな面を知りたくて、さらに観察するようになりました（笑）。
――浮所さんは同じACEesのメンバーですが、キュンとするところは？
浮所くんは何事にも妥協せず猪突猛進なところがあって、全力で生きている感じ。すごく尊敬しますし、いろいろ刺激をもらっています。ずっと“イノシシ”でいてほしいと思います。
――本作に主演するにあたってACEesのメンバーからメッセージはありましたか？
グループができて1年（と半年）ぐらいなので、僕と浮所くんが共演することに新鮮さを感じてくれているみたいです。みんな楽しみにしてくれているので頑張ります！ …と言いつつ、メンバーに見られるのはけっこう照れくさいです（笑）。
――夏輝のように誰かの恋人を好きになってしまったらどうしますか？
“誰か”次第ですけど、基本的には好きになったらあきらめないです。知らない人の恋人だったらあきらめないと思いますけど、たとえば親友の恋人だったらそもそも好意を持つことはないかな。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
僕自身、連続ドラマ単独初主演ということでだいぶ緊張しているのですが、浮所くんの力を借りつつ全力で頑張りたいと思います！ぜひ楽しみにしていてください！
▼浮所飛貴
――オファーを受けたときの率直な感想を教えてください
深田のお芝居を生で見られるのが新鮮ですごく楽しみです！僕はメンバー同士でのお芝居の経験があるんですよ。一緒に作品に挑んで乗り越えたときはぐっと距離が縮まったので、今回ももっといい関係になれたらいいなと思います。
――脚本を読んで最初に感じたことは？
きれいな青空がアタマに浮かびました！しかも、蒼汰は自分自身と近い部分もあります。深田と同じく、脚本家の松田裕子さんと事前にお話ししたことがセリフになっていたりして、不思議な気持ちでした。
――役づくりで意識していることは？
僕が演じる蒼汰は、穏やかで温かくて余裕がある感じの役なんですよ。僕はどちらかというとせっかちで生き急いでいるタイプなので、最近は落ち着いてさわやかな日々を生きるように心がけています。
――深田さんは同じACEesのメンバーですが、キュンとするところは？
とにかくまっすぐな男ですね。まさに“漢”だと思います。あと、笑うときはしっかり歯を見せて笑ってくれる…。その笑顔になんだかキュンとします（笑）。
――本作に出演するにあたってACEesのメンバーからメッセージはありましたか？
どんな感じで2人が共演するのか楽しみだって言っていました。深田はメンバーに見られるのが照れくさいみたいですが、僕は自分が出演している作品をメンバーと見たことがあるのでもう恥ずかしさは乗り越えました（笑）。みんなでこのドラマを鑑賞することになっても、状況を面白がれると思います。
――夏輝のように誰かの恋人を好きになってしまったらどうしますか？
あきらめられないです。気持ちは止められないですよ。でも、好きになった女の子が、僕のせいで彼とケンカになってしまったら申し訳ないので…やっぱり考えちゃいますね。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
今年の夏が素敵だったとみなさんに思ってもらえるように、そして、“よる11時スタートだからこの日は少し夜ふかしして放送を待ってみよう”と思ってもらえるような作品にしたいです。ぜひ、僕らの関係を最後まで見届けてください！
■神田エミイ亜希子（テレビ朝日プロデューサー）コメント
本作は、ホームドラマの中で青春ラブコメが巻き起こったらどうなるかな？と考える中で生まれた企画です。高校3年生の夏休みは、楽しいのちょっぴり切ない…ちょっと特別な時間だと思うので、そんなひと夏を青春感たっぷりに描き出したいと思っています。ラブコメ部分もホームドラマ部分も身近に感じて頂けるのではないでしょうか。
主演の深田さんは、過去にご出演なさっていたドラマの中でひときわ輝いているなと思い、どなただろう？と調べた事のある方でした。今回、ご出演頂ける事になり、ご本人の魅力をぜひ役柄に反映させたいと思い、脚本家の松田裕子さんと打合せのお時間をとって頂きました。深田さんは、お話してみると一生懸命で真っすぐ。天然だけれど、繊細な方だなと感じました。深田さんの持つかわいらしさやキラキラした感じをドラマに反映できるように、スタッフと力を合わせていきます。
浮所さんは、バラエティー番組などで活躍なさっているので、明るく活発なイメージがありました。浮所さんと脚本家さんとの打ち合わせの際に、まわりを良く見ている気遣いの方だなと思いましたし、自分の考えを持っていて、優しい方だなと感じました。そういう部分を役柄にも反映できていると思いますので、俳優としての浮所さんの魅力も感じて頂きたいです。
この夏、一番さわやかで優しく、シュワっとするホームドラマ・ラブコメディーをお届けしますので楽しみにして頂けたら幸いです！
主人公は、大学受験を控えた高校3年生の武宮夏輝（深田）。明るくピュアな性格だが、夏休み直前につきあっていた彼女にフラれた上に模試はE判定だらけ…。最悪の状況の中、見かねた姉のはからいで、姉と同じ大学に通うボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所）に家庭教師をお願いすることに。
最初は、成績優秀で、性格はやさしく穏やか。非のうちどころがないイケメンで、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝。しかし蒼汰がふいに見せる笑顔や「よくがんばりました！」と無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずときめく。
「姉ちゃんの彼氏を好きになるなんてありえないのに…この気持ちは何なんだ!?そもそも受験生だし恋なんてしている場合じゃないのに…」。夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれていって…（!?）。あろうことか、“恋をしてはダメな相手＝蒼汰”がキラキラ輝いて見えてしかたがない夏輝。そんな淡い恋心とひと夏の成長を、夏の抜けるような青空と湧き上がる白い雲を背景にさわやかに描き出す。
ドラマのために新曲を書き下ろしたのは、菅田将暉をはじめとする数々の楽曲提供でも知られるシンガーソングライター・石崎ひゅーい。さまざまな動物になぞらえてピュアな想いが表現された、どこまでも真っ直ぐなロマンスソングとなる。音源は30日放送『ターミネーターと恋しちゃったら』内に流れる今作のティザーでも公開予定。ドラマにぴったりな夏を感じさせる楽曲に仕上がっている。
深田は「まだ実感がなくてフワフワしていますが、主題歌になるなんて本当にうれしいです。歌詞がドラマと結構リンクしていて“青春”を感じさせる曲です」と喜びを語る。また、浮所も「青空が似合う曲です。落ちサビを僕と深田で歌うところがあるので注目してほしいですし、パフォーマンスも早く見ていただきたいです」とアピールしている。
今回、情報解禁とともにティザービジュアルも公開。夏の空のようなブルーを背景に寝転がった深田と、窓から外の景色を眺めている浮所――青春感たっぷりの2ショットビジュアルが完成した。実は、深田演じる夏輝は“空”、浮所演じる蒼汰は“橋”が大好きという設定で、夏輝は寝転がって雲を仰ぎ見る姿をイメージ。また、蒼汰の背景には橋のシルエットが浮かんでおり、2人の個性が表現されている。“空”と“橋”は今後、作品のあちこちで印象的に描かれていくことに。この2つのアイテムが夏輝と蒼汰の恋模様の中でどんな役割をはたしていくのか、こちらにも注目だ。
■キャストコメント
▼深田竜生
――オファーを受けたときの率直な感想を教えてください
1年ぶりのドラマということもあってすごくうれしかったです。ACEesのメンバーと映像のお仕事で共演するのは初めてなので不思議な感覚ですが、浮所くんと一緒で心強いですし頑張ります！
――脚本を読んで感じたことは？
“青春！”って感じで、読んでいてすごく楽しかったです。脚本家の松田裕子さんと事前にお会いしたのですが、そのときお話ししたことや僕の性格が脚本に反映されて、夏輝というキャラクターになっていました。夏輝とは共通点だらけなので、そこも楽しんでいただけるポイントかなと思います。
――役づくりで意識していることは？
もともと浮所くんのことは気になってよく見ていたのですが、この作品のオファーをいただいてからはよりいろいろな面を知りたくて、さらに観察するようになりました（笑）。
――浮所さんは同じACEesのメンバーですが、キュンとするところは？
浮所くんは何事にも妥協せず猪突猛進なところがあって、全力で生きている感じ。すごく尊敬しますし、いろいろ刺激をもらっています。ずっと“イノシシ”でいてほしいと思います。
――本作に主演するにあたってACEesのメンバーからメッセージはありましたか？
グループができて1年（と半年）ぐらいなので、僕と浮所くんが共演することに新鮮さを感じてくれているみたいです。みんな楽しみにしてくれているので頑張ります！ …と言いつつ、メンバーに見られるのはけっこう照れくさいです（笑）。
――夏輝のように誰かの恋人を好きになってしまったらどうしますか？
“誰か”次第ですけど、基本的には好きになったらあきらめないです。知らない人の恋人だったらあきらめないと思いますけど、たとえば親友の恋人だったらそもそも好意を持つことはないかな。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
僕自身、連続ドラマ単独初主演ということでだいぶ緊張しているのですが、浮所くんの力を借りつつ全力で頑張りたいと思います！ぜひ楽しみにしていてください！
▼浮所飛貴
――オファーを受けたときの率直な感想を教えてください
深田のお芝居を生で見られるのが新鮮ですごく楽しみです！僕はメンバー同士でのお芝居の経験があるんですよ。一緒に作品に挑んで乗り越えたときはぐっと距離が縮まったので、今回ももっといい関係になれたらいいなと思います。
――脚本を読んで最初に感じたことは？
きれいな青空がアタマに浮かびました！しかも、蒼汰は自分自身と近い部分もあります。深田と同じく、脚本家の松田裕子さんと事前にお話ししたことがセリフになっていたりして、不思議な気持ちでした。
――役づくりで意識していることは？
僕が演じる蒼汰は、穏やかで温かくて余裕がある感じの役なんですよ。僕はどちらかというとせっかちで生き急いでいるタイプなので、最近は落ち着いてさわやかな日々を生きるように心がけています。
――深田さんは同じACEesのメンバーですが、キュンとするところは？
とにかくまっすぐな男ですね。まさに“漢”だと思います。あと、笑うときはしっかり歯を見せて笑ってくれる…。その笑顔になんだかキュンとします（笑）。
――本作に出演するにあたってACEesのメンバーからメッセージはありましたか？
どんな感じで2人が共演するのか楽しみだって言っていました。深田はメンバーに見られるのが照れくさいみたいですが、僕は自分が出演している作品をメンバーと見たことがあるのでもう恥ずかしさは乗り越えました（笑）。みんなでこのドラマを鑑賞することになっても、状況を面白がれると思います。
――夏輝のように誰かの恋人を好きになってしまったらどうしますか？
あきらめられないです。気持ちは止められないですよ。でも、好きになった女の子が、僕のせいで彼とケンカになってしまったら申し訳ないので…やっぱり考えちゃいますね。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
今年の夏が素敵だったとみなさんに思ってもらえるように、そして、“よる11時スタートだからこの日は少し夜ふかしして放送を待ってみよう”と思ってもらえるような作品にしたいです。ぜひ、僕らの関係を最後まで見届けてください！
■神田エミイ亜希子（テレビ朝日プロデューサー）コメント
本作は、ホームドラマの中で青春ラブコメが巻き起こったらどうなるかな？と考える中で生まれた企画です。高校3年生の夏休みは、楽しいのちょっぴり切ない…ちょっと特別な時間だと思うので、そんなひと夏を青春感たっぷりに描き出したいと思っています。ラブコメ部分もホームドラマ部分も身近に感じて頂けるのではないでしょうか。
主演の深田さんは、過去にご出演なさっていたドラマの中でひときわ輝いているなと思い、どなただろう？と調べた事のある方でした。今回、ご出演頂ける事になり、ご本人の魅力をぜひ役柄に反映させたいと思い、脚本家の松田裕子さんと打合せのお時間をとって頂きました。深田さんは、お話してみると一生懸命で真っすぐ。天然だけれど、繊細な方だなと感じました。深田さんの持つかわいらしさやキラキラした感じをドラマに反映できるように、スタッフと力を合わせていきます。
浮所さんは、バラエティー番組などで活躍なさっているので、明るく活発なイメージがありました。浮所さんと脚本家さんとの打ち合わせの際に、まわりを良く見ている気遣いの方だなと思いましたし、自分の考えを持っていて、優しい方だなと感じました。そういう部分を役柄にも反映できていると思いますので、俳優としての浮所さんの魅力も感じて頂きたいです。
この夏、一番さわやかで優しく、シュワっとするホームドラマ・ラブコメディーをお届けしますので楽しみにして頂けたら幸いです！