BUDDiiS小川史記×瀬戸利樹、BL『しもべの王子様』実写化「ハラハラ、ドキドキ、ワクワク、キュンキュン」【コメント全文】
“DIY”ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSの小川史記と俳優の瀬戸利樹が、TOKYO MX新金曜ドラマ『しもべの王子様』（7月3日スタート、毎週金曜 後11：00）でW主演を務めることが25日、発表された。
【写真】普段とは異なる魅力！不器用な“元・王子様”を演じる小川史記
原作は、累計200万DLを突破した、たつもとみお氏による人気BLコミック。かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”だった2人が、社会的立場が逆転した10年越しの主従関係を描くラブストーリーとなる。
社長令息、文武両道、校内ヒエラルキートップの五藤直也（小川）と、直也から日常的にパシリにされていた陰キャ底辺の高明（瀬戸）。直也の理不尽な要求にも、高明は素直に従い続けていた。それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、2人の社会的立場は完全に逆転。しかし、高明は今も直也のそばで“しもべ”のように尽くし続けていた。情けなくも滑稽で、どこか歪なまま途切れることのなかった関係。執着にも見えるほどの一途な想いと、プライドや劣等感の狭間でもがきながら、少しずつ変化していく2人の姿を描く。
連続ドラマ初主演となる小川は、プライドの高さゆえに高明を突き放そうとしながらも、彼なしでは生きられない不器用な“元・王子様”直也を演じる。グループ活動やバラエティ番組で見せる明るく親しみやすい印象とは異なる“落ちぶれた元・王子様”という新たな一面に挑戦する。
瀬戸は、社会的立場が逆転した後も一途に直也へ尽くし続ける高明を演じる。深い執着と愛情を秘めたミステリアスなキャラクターを魅力的に演じる。
メイン監督は『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ）、『コスメティック・プレイラバー』（フジテレビ）などの話題作を手掛けてきた進藤丈広氏、脚本は『コスメティック・プレイラバー』『PUNKS△TRIANGLE』（フジテレビ）などを担当した金杉弘子氏が担当する。数多くのBL作品を世に送り出してきた実力派スタッフ陣が集結した。
さらに、KADOKAWAグループが運営するプラットフォーム内にドラマ公式チャンネルの開設が決定。6月中旬ごろに開設し、メイキングや特別映像など、さまざまな会員限定コンテンツを届ける。
また、同局では、注目BL作品を原作としたドラマ企画を連続展開する予定。
【キャストコメント】
■BUDDiiS・小川史記（五藤直也役）
五藤直也を演じました、小川史記です。ハラハラ、ドキドキ、ワクワク、キュンキュン。すべて詰まっております！愛の形がいろいろある中で、直也と高明の2人が生み出していく愛に心が何度もあたたかくなりました。少し大人な、でもかわいさもある2人をどうか最後までみなさまよろしくお願いします！
■瀬戸利樹（佐藤高明役）
佐藤高明役で出演させていただくことになりました。小川くんと少し甘くて大人な世界観をすばらしいスタッフの皆さまとキャストの皆さまで作りました。“立場”というものがこの作品でキーになってくると思います。ぜひ、楽しみにしていてください。
■たつもとみお氏（原作者）
いただいた撮影中のお2人のショットを見ながらお祝いイラストを描かせていただきました！スウェットな直也もメガネ＆スーツな高明もかっこいいです！いろいろな方々のお力で作られているドラマ版『しもべの王子様』今から楽しみです。漫画もドラマもぜひチェックしてみてください。
【写真】普段とは異なる魅力！不器用な“元・王子様”を演じる小川史記
原作は、累計200万DLを突破した、たつもとみお氏による人気BLコミック。かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”だった2人が、社会的立場が逆転した10年越しの主従関係を描くラブストーリーとなる。
連続ドラマ初主演となる小川は、プライドの高さゆえに高明を突き放そうとしながらも、彼なしでは生きられない不器用な“元・王子様”直也を演じる。グループ活動やバラエティ番組で見せる明るく親しみやすい印象とは異なる“落ちぶれた元・王子様”という新たな一面に挑戦する。
瀬戸は、社会的立場が逆転した後も一途に直也へ尽くし続ける高明を演じる。深い執着と愛情を秘めたミステリアスなキャラクターを魅力的に演じる。
メイン監督は『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ）、『コスメティック・プレイラバー』（フジテレビ）などの話題作を手掛けてきた進藤丈広氏、脚本は『コスメティック・プレイラバー』『PUNKS△TRIANGLE』（フジテレビ）などを担当した金杉弘子氏が担当する。数多くのBL作品を世に送り出してきた実力派スタッフ陣が集結した。
さらに、KADOKAWAグループが運営するプラットフォーム内にドラマ公式チャンネルの開設が決定。6月中旬ごろに開設し、メイキングや特別映像など、さまざまな会員限定コンテンツを届ける。
また、同局では、注目BL作品を原作としたドラマ企画を連続展開する予定。
【キャストコメント】
■BUDDiiS・小川史記（五藤直也役）
五藤直也を演じました、小川史記です。ハラハラ、ドキドキ、ワクワク、キュンキュン。すべて詰まっております！愛の形がいろいろある中で、直也と高明の2人が生み出していく愛に心が何度もあたたかくなりました。少し大人な、でもかわいさもある2人をどうか最後までみなさまよろしくお願いします！
■瀬戸利樹（佐藤高明役）
佐藤高明役で出演させていただくことになりました。小川くんと少し甘くて大人な世界観をすばらしいスタッフの皆さまとキャストの皆さまで作りました。“立場”というものがこの作品でキーになってくると思います。ぜひ、楽しみにしていてください。
■たつもとみお氏（原作者）
いただいた撮影中のお2人のショットを見ながらお祝いイラストを描かせていただきました！スウェットな直也もメガネ＆スーツな高明もかっこいいです！いろいろな方々のお力で作られているドラマ版『しもべの王子様』今から楽しみです。漫画もドラマもぜひチェックしてみてください。