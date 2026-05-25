開催：2026.5.25

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 1 - 4 [パイレーツ]

MLBの試合が25日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとパイレーツが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。

1回表、1番 スペンサー・ホルウィッツ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 TOR 0-1 PIT

2回表、5番 オニール・クルーズ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 TOR 0-2 PIT

4回裏、7番 アーニー・クレメント 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-2 PIT

6回表、7番 エズメリン・バルデス 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 TOR 1-4 PIT

試合は1対4でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのミッチ・ケラーで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はブルージェイズのディラン・シースで、ここまで3勝3敗0S。パイレーツのソトにセーブがつき、3勝0敗5Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.214となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 04:12:17 更新