開催：2026.5.25

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 5 - 3 [タイガース]

MLBの試合が25日に行われ、オリオールパークでオリオールズとタイガースが対戦した。

オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。

4回表、5番 マシュー・ビアリング 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 BAL 0-1 DET、6番 コルト・キース 初球を打ってライトへの犠牲フライでタイガース得点 BAL 0-2 DET

6回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-2 DET

8回表、6番 スペンサー・トーケルソン 3球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでタイガース得点 BAL 1-3 DET

8回裏、1番 テーラー・ウォード 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-3 DET

9回裏、9番 コルトン・カウセル 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでオリオールズ得点 BAL 5-3 DET

試合は5対3でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのディートリック・エンスで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はタイガースのケンリー・ジャンセンで、ここまで1勝3敗7S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 04:26:07 更新