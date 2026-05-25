132期の養成所チャンプが着実にステップアップしている。水谷理人（23＝香川）の26年後期勝率は6.90。キャリアハイの数字を残して初のA1昇級を決め、4月末の段階で今年5優出。素質の良さが結果に表れ始めている。

「今期に入ってからが悪い。前節（津）もギリ準優6号艇って感じだった。最後に調整は合ったけど」

話を聞いた直近の下関では初戦で転覆のアクシデント。それでも2、3走目と舟券に貢献するなど的確なさばきが光った。悪いなりにもしっかり走る部分が高い勝率を残す理由だろう。

近況は同期の田上凜など、近い世代の躍動も目立ってきている。

「みんなが頑張っていたら僕も頑張らないとって思う。とりあえず優勝をいっぱいしたい。記念にも入り始めると思うので、そこで活躍したい。G1で結果を出せるようにしたいです」

現段階で7月以降のG1斡旋はまだ発表されていないが、プレミアムG1ヤングダービー（9月22〜27日）の選考順は23日時点で30位。よほどの変動がない限り大会初出場がかなうだろう。開催地は私が担当する若松。A1級の称号を引っ提げ、潜在能力が爆発する姿を目の前で見たい。