タレント藤本美貴（41）が24日に放送されたテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（後6・30）に出演。夫のお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が、もし不倫をした場合の“制裁”を明かした。

失われた30年とも呼ばれ、30年間給与水準がほとんど上がっていない日本と、世界で働く人たちの給与水準を比較する“お金バラエティー”番組。今回は「少子化対策がスゴい国SP」と題して放送された。

スタジオトークで不倫・浮気で離婚した際の慰謝料について話題となると、ゲストのお笑いタレントの陣内智則が「ミキティは話したことあるの?もし庄司がそんなこと（不倫）したら、こうだよって話は」と尋ねた。

これに対し、藤本は「多分慰謝料はもらわないんじゃないかなと思う」と想像した。続けて「慰謝料じゃ済まされなくないですか?」と鋭い目つきに。この視線を向けられた陣内は「まぁまぁ…」と苦笑いするしかなかった。

藤本は「お金で解決されるなんて、人としてダメ」とバッサリ。陣内から「どうする?女性芸人と不倫してました」と、具体的なシチュエーションを投げかけられると「その女性も漏れなく潰します」とキッパリ。

まさかの言葉にゲストのスピードワゴン・井戸田潤は「潰す!?」と思わず目を丸くした。“潰し方”について、藤本は「まず旦那と揃って会見をして、相手の方も来ていただけるなら来ていただいて」と、公の場で三者対面でのプランをぶち上げた。

また「誰とか関係ない。人生をかけて潰します。2人を」と断言。一方で「潰すけど、私はすぐには別れない」と簡単に離婚はしないという。その理由は「私のいい時に別れます。不倫されて別れて、再婚されたりとか…何で私と別れて幸せ築いてるの?って話じゃないですか」と説明した。なお、この「制裁条項」は、すでに夫の庄司にも宣告済みであるという。