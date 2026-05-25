火を噴いてきた11号機ともお別れの日がやって来た。現在、ボートレース大村で開催中の「ヴィーナスシリーズ第4戦」から新エンジンへと切り替わった。前回の11号機はとにかく凄かった。約1年間を通して2連対率は唯一、50％オーバー。記憶に新しいのは、1日に柳橋宏紀が約15年ぶりの優勝を飾ったことか。

GWシリーズで乗った尾崎雄二は予選トップ通過から優勝戦の1号艇をゲット。連日、鬼足を披露して「これで優勝できなかったら自分が未熟だったというだけ」と、万全の態勢を整えた。迎えた優勝戦。尾崎はインからコンマ16のスタートを放ったが、右隣の桑原悠が09。2コースから攻められる形となり、結果は6着に敗れた。初優勝はお預けとなったものの、新期はA2復帰も決めている。またきっと初優勝のチャンスは訪れるだろう。

今回のエンジンは11号機から81号機（42号機を除く）の70基。年末にグランプリを控えているため、この中から当然1億円（優勝賞金1億1000万円）エンジンが出現する。まだ未知数。今後も紙面でいい情報が提供できるように、しっかり水面チェックと選手への取材を行いたい。